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蔡總統6日接見瑞士國會訪團 府：重要挺台力量

2023/2/5 21:56（2/5 22:14 更新）
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瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人，訂於5日至10日訪問台灣，友台小組主席莫里納（右）及議員阿堤契（左）5日清晨搭機抵台，2人在桃機並未發表談話，另外3名成員也將搭機陸續抵台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月5日
瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人，訂於5日至10日訪問台灣，友台小組主席莫里納（右）及議員阿堤契（左）5日清晨搭機抵台，2人在桃機並未發表談話，另外3名成員也將搭機陸續抵台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月5日
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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統府發言人Kolas Yotaka今天指出，總統蔡英文明天（6日）上午將於總統府接見瑞士聯邦國會友台小組訪團，瑞士聯邦國會友台小組是瑞士國會中重要的挺台力量，期盼透過此行，讓台瑞民主夥伴關係更加緊密堅實。

Kolas晚間向媒體指出，瑞士聯邦國會友台小組訪團今天抵達台灣，展開至2月10日，為期6天的訪問行程，總統府表達誠摯歡迎。

Kolas表示，訪團此行由瑞士聯邦國會下議院兼國會友台小組共同主席莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）與議員華德爾（Nicolas Walder，另譯瓦德）共同率領，成員另包括尼德吉（Yves Nidegger，另譯尼德格）、阿堤契（Mustafa Atici）、以及波希（Léonore Porchet，另譯波雪）等3名跨黨派下議員；除尼德吉過去曾應邀訪台外，其餘成員均為首次來台訪問。

Kolas指出，瑞士聯邦國會友台小組目前共有54名成員，是瑞士國會中重要的挺台力量，也在國會中提出「加強與台灣關係」、「加強台瑞科研合作」、以及「加強瑞士聯邦國會下議院與立法院建立交流」等多項友台議案，充分展現瑞士國會對台灣的大力支持。

Kolas表示，台灣與瑞士近年在醫療器材、精密機械、工具機業、製藥業、運輸業等領域，有密切合作交流，期盼透過此行，進一步促進雙方的各項合作交流，讓台瑞民主夥伴關係更加緊密堅實。（編輯：蘇志宗）1120205

#Kolas
#瑞士聯邦國會友台小組
#瑞士國會
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