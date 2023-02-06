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國防部：潛艦國造後續艦量產尚未展開預算編列

2023/2/6 11:10
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（中央社記者游凱翔台北6日電）媒體今天報導，軍方已開始編列第2至第8艘潛艦國造後續艦預算。國防部澄清，後續艦屬建案作業，將待原型艦完成作戰測評後，才能下達量產決策，目前尚未展開預算編列。

聯合報報導，國防部開始編製潛艦國造第2至8艘後續艦所需新台幣3000億元以上特別預算案；此外，包括軍用商規無人機研發採購、「震海計畫」國造神盾巡防艦精進版型艦所需預算，也奉指示將編列特別預算一併支應，上述3項可望合併為「海空戰力提升計畫特別預算」後續版本。

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國防部上午發布新聞稿澄清指出，第2至8艘潛艦後續艦屬建案作業，將待原型艦完成作戰測評後，才能下達量產決策，因此目前尚未展開預算編列。

國防部並表示，國軍軍用商規無人機量產，自決策起就納列年度公務預算執行，從無編列特別預算考量；此外，目前並無「國造神盾巡防艦精進版」相關建案，海軍「震海計畫」是綜合考量敵情威脅、建案規定及國防預算後，審慎評估辦理，以符合防衛作戰需求。（編輯：郭無患）1120206

#國防部
#聯合報
#潛艦國造
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