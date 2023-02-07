國防部：國軍情監偵系統有效掌握高空偵察氣球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北7日電）中國高空偵察氣球飛越美國領空遭擊落，外界關切若相同狀況發生在台灣，國軍的處理方式。國防部今天表示，國軍聯合情監偵系統均能有效掌握，並依照威脅程度、種類應處，及手段也律定在狀況處置規定中。

中國高空偵察氣球侵入美國領空，曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但考量地面民眾安危未立即擊落。美軍5日出動搭載AIM-9X響尾蛇飛彈的F-22戰機，在南卡附近海域上空將其擊落，並回收殘骸碎片分析。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部上午舉行「國家中山科學研究院在無人機國家隊的角色與功能」記者會，針對若有中國高空偵察氣球飛越台灣領空的應對方式，作戰及計畫參謀次長室防空暨資戰處長莊鴻文少將表示，國軍運用聯合情監偵系統均能有效掌握，並依照各種威脅程度、種類，使用適當的手段應處。

莊鴻文強調，相關應處作為均律定在「國軍戰備規定與經常戰備時期突發狀況處置規定」，並給各級部隊參考，但內容與細節涉及機密不便說明；國防部發言人孫立方少將也強調，根據公開資料，這些氣球有不同類型與目的、構成不同種類威脅，國軍會根據當下狀況應處。（編輯：楊凱翔）1120207