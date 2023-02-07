民團質疑緬甸廠引軍隊打壓勞工 寶成：與事實不符

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（中央社記者郭建伸、潘智義台北7日電）清潔成衣運動東亞聯盟等團體今天舉行記者會，質疑製鞋廠寶成工業處理緬甸廠罷工事件時，引入軍隊打壓勞工，有觸犯人權底線疑慮。聯盟呼籲，寶成應立即與工會展開協商，政府則應制定企業人權盡職管理法。

寶成今天回應，上述記者會提及相關敘述與事實不符；寶成向來尊重並支持員工結社自由的權利，同時遵循營運當地相關法令規範。寶成表示，旗下緬甸廠區營運正常，對整體財務與業務無重大影響。

清潔成衣運動東亞聯盟、青年勞動九五聯盟今天與民進黨立委洪申翰在立法院舉行記者會，聲援寶成緬甸廠遭打壓的勞工。

清潔成衣運動東亞聯盟執委鄭中睿指出，寶成緬甸廠勞工因物價通膨，導致薪資不足生活，與資方協商一年仍未加薪，於是工會在去年10月25日發動罷工，約有2000多人參與。

鄭中睿指出，寶成在工會發動罷工首日，就通知緬甸軍隊進入工廠監視，並以曠職超過1天為由，解僱26名參與罷工的勞工，企圖瓦解罷工活動；此舉引來國際媒體關注，運動品牌愛迪達去年11月更表達反對解僱，呼籲寶成將解僱勞工復職。

鄭中睿呼籲，遭寶成解僱的26名勞工，凡是有意願繼續工作者，寶成應立即無條件回聘，保證相關待遇不變，並與緬甸廠工會立即展開協商。

鄭中睿也指出，歐盟各國近年陸續制定企業人權盡職管理法，保障跨國供應鏈各種利害關係人權益，呼籲行政院也應儘速提出「企業環境與人權盡職管理法」草案，並送交立法院審議。

洪申翰表示，他很關注緬甸軍方政變後的狀態，2年前立法院更曾決議要求改善緬甸人權問題；國際社會一致譴責緬甸軍方屠殺平民百姓，台資企業寶成卻與緬甸軍方合作打壓勞工，令人遺憾，也傷害台灣國際形象。

洪申翰要求，政府近年極力推動企業ESG，外交部與投審會應調查寶成與緬甸軍方合作醜聞，否則推動企業永續只淪為諷刺的笑話。

洪申翰並呼籲，寶成是知名企業，應立即聘回遭無端解僱的緬甸廠勞工，且不再干涉勞工結社自由。

寶成強調，處理所有員工薪酬、福利以及人事等事項均依當地相關法令規定辦理，記者會宣稱的軍政府、反政府這些政治議題，沒辦法評論更不可能介入。（編輯： 趙蔚蘭）1120207