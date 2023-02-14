空軍展開先進頭盔操作訓練 國防部規劃後續採購

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（中央社記者游凱翔台北14日電）無需咬住敵機尾巴，空軍引進聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），飛行員接敵作戰時，配合具備離軸發射攻擊能力的AIM-9X響尾蛇飛彈，看到哪、打到哪。空軍第5戰術混合聯隊已展開操作訓練，國防部也分期程規劃後續採購。

空軍執行「鳳展專案」，耗資新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，共同在台中將現有140架F-16A/B戰隼戰鬥機升級為F-16V（Block20）；同時也對美採購聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），這種先進飛行頭盔1頂要價超過1000萬元。

軍方官員今天表示，空軍第5混合聯隊第17作戰隊正接受聯合頭盔瞄準系統操作訓練，但尚未正式投入戰備任務；國防部發言人孫立方少將也在今天的例行記者會中指出，所有建軍備戰均考量敵情威脅、財力規劃與戰備需求因素，初期將小批量採購，後續會結合整個專案，分期程規劃後續採購。

聯合頭盔瞄準系統於民國110年11月F-16V（Block20）成軍典禮首度曝光。戰鬥機飛行員必須處理的資訊多達100項以上，這些資訊顯示在儀表正上方抬頭顯示器（HUD），但使用聯合頭盔瞄準系統後，重要訊息將同步整合顯示在頭盔裡的鏡片，在訓練或作戰時，飛行員不必抽空專注於前方的抬頭顯示器資料，達到人機一體的境界。

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同時，聯合頭盔瞄準系統配合AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，飛行員在接戰時，只需用眼睛注視要攻擊的敵方目標，發射AIM-9X，看到哪、打到哪，無需操作戰機進行戰術動作咬住敵機的尾巴。

AIM-9X飛彈射程約26公里、飛行速度達2.5馬赫（音速），能增加空戰瞄準時的可鎖定空域，並具備離軸發射攻擊等能力。戰機使用短程空對空飛彈攻擊時，必須以戰術動作維持敵機在正前方某個角度內才能啟動攻擊，但AIM-9X則不必，即使敵機在側邊，也一樣能發射攻擊，此即為離軸發射攻擊能力。（編輯：郭無患）1120214