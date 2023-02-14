精科二期開發資金專戶遭轉出案 監院糾正台中市府

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（中央社記者陳俊華台北14日電）監委施錦芳今天說，台中市政府民國96年委託台開公司辦理精科二期開發案，未能有效掌握資金專戶情形，導致開發資金在107年遭台開逕自轉出13.4億元，造成重大損失，監院糾正台中市府。

監察委員施錦芳、鴻義章、蕭自佑透過新聞稿指出，監察院財政及經濟委員會8日通過3人所提調查報告及糾正案，針對台中市政府的怠失予以糾正，並促請檢討改進。

監委調查發現，台中市政府在96年8月簽約委託台開公司辦理精密機械科技創新園區二期開發案，為管理各項資金收支，雖在「台中市政府委託開發台中市精密機械科技創新園區二期計畫契約」中，明文要求須設立專戶，但竟未確實查核專戶實際設置情形。

監委指出，台中市府對台開設置多少專戶數、專戶帳號為何，都無法掌握，契約規範形同具文，最終導致發生開發資金遭台開公司陸續轉出的違失，台中市府顯缺乏風險管理意識，且對於契約管理作為鬆散，核有怠失。

監委表示，台開公司從88年民營化、97年公股釋出後，營運模式與公營時期已全然不同，台中市政府未能檢視台開的營運模式及財務狀況，提升風險管理能量，以有效規避或降低風險發生。

監委說，本案兆豐銀行與台開公司因精密二期開發案，據以簽訂的信託契約已載明，台開公司對於信託專戶款項的支用，需先報請台中市政府備查後，檢附台中市府核備公文書面，才可指示兆豐銀行從信託專戶撥付款項。

監委指出，但台中市府經發局竟對於106年兆豐銀行函詢有關「台開公司主張信託契約存續期間到期不再續行展延，並指示該行將信託專戶賸餘資金轉撥指定帳戶」一事，未能妥適考量開發案尚未辦理結算、專戶管理及後續可能衍生的風險等要項，逕由經發局工業科前科長違反分層負責表規定代決府函，在107年1月以「無意見」函復兆豐銀行。

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監委表示，台中市府未善盡主管機關職責，導致開發資金失去信託專戶保障，遭台開在107年3月逕自轉出新台幣13億4000萬元，造成市府重大損失。台中市府知悉第一筆資金轉出、信託契約解除後，未積極採取有效保全措施，任由台開陸續轉出6億元及1億4000萬元資金，台中市府無力阻止，核有重大違失。

另外，監委也請經濟部就政府委託民間開發工業園區、產業園區一再引發爭訟情形，研議肇因與癥結，確實檢討制度面或法規，有無精進強化或改善之處。（編輯：林興盟）1120214