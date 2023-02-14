立委盼精進大型車煞車審驗程序 提升用路安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨立委蔡易餘今天就大型車輛煞車系統等議題舉辦公聽會，討論如何精進相關審驗程序；蔡易餘說，交通安全涉及全民安全，希望各單位一起努力，要求交通部等相關單位2個月內提交研議結果。

受邀出席的交通部路政司專門委員趙晉瑋說，交通部的基本原則，就是車輛要經過檢測審驗合格後才能領牌上路，車輛在審驗時是什麼狀態，實車就應該是怎樣的狀態，不應該被偷工減料或打折。

蔡易餘今天於立法院召開公聽會，邀請產官學界人士出席，討論大型車輛煞車無法產生預期效果與車輛安全審驗等議題。

蔡易餘說，根據資料顯示，去年1月至11月全台大型車輛涉入的交通事故共有8363件，死傷人數更高達9918人。

蔡易餘指出，大型車輛因車身重、載重高，行駛中的動能較大，煞車需要的時間與距離較長，如果現行煞車輔助系統能更提升，勢必可以減少悲劇發生。

台灣區車體工業同業公會總幹事莊元拔則就驗車議題提出建議，包括現行是空車去監理站驗車，這與有載貨的重車，重量可能差到20噸到30噸，兩相比較，煞車距離就會有差距，或許可以參考國外作法。

其他與會者也提到，主管機關應了解檢測代表車跟實車不一致的狀況，到底嚴不嚴重，也要檢討監理站是否有檢驗能量及監理站人員的專業度是否足夠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財團法人車輛安全審驗中心所提書面報告指出，為確保車廠設計生產的車輛，均具備滿足法規規範的基本煞車效能，並降低車輛因車輪鎖死而發生失控或翻覆的機率，交通部已分階段導入實施聯合國動態煞車、防鎖死煞車及車輛穩定性電子式控制功能相關規定，確保車輛於正常使用時，煞車系統可發揮應有的效能。

蔡易餘總結，為提升用路安全，請交通部、財團法人車輛安全審驗中心針對大型車輛煞車系統，包括大貨車、大客車、拖車，精進相關型式認證程序，並在2個月內提出研議結果。（編輯：林興盟）1120214