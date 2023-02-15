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台荷國會外交首例 荷眾議院接待台立委訪團[影]

2023/2/15 07:33（2/15 08:55 更新）
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荷蘭眾議院正式接待台灣立委，寫下台荷國會交流歷史性一刻。左起駐荷代表陳欣新、立委許智傑、蔡適應、邱志偉，右起荷蘭議員范哈佳、艾品克、史卓瑪、穆德、德羅恩、赫爾馬。（駐荷代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 112年2月15日
荷蘭眾議院正式接待台灣立委，寫下台荷國會交流歷史性一刻。左起駐荷代表陳欣新、立委許智傑、蔡適應、邱志偉，右起荷蘭議員范哈佳、艾品克、史卓瑪、穆德、德羅恩、赫爾馬。（駐荷代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 112年2月15日
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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）荷蘭眾議院今天正式在院會接待台灣立委訪問團，創下台荷國會外交首例。荷蘭議員們並對習近平政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半導體合作等多項議題表達高度關注。

民進黨籍立法委員邱志偉、許智傑及蔡適應一行三人在駐荷蘭代表陳欣新陪同下，14日下午赴荷蘭眾議院拜會，外交委員會主席赫爾馬（Rudmer Heerema）及7位跨黨派議員接待，創下台灣立委訪問團踏入荷蘭國會的首例。

赫爾馬強調，今天的會晤是「歷史性的一刻」。

據駐荷代表處瞭解，外交委員會是經程序委員會討論後決定正式接待台灣立委，並因時值院會表決議程，通常不會安排接待外賓，但眾議院特地經各黨團協調，破例讓外委會於此期間會晤台灣立委，顯示荷蘭國會議員對台灣相關議題甚為關注，也有高度意願與立委交換意見。

代表團長邱志偉致詞感謝荷蘭國會自2019年起連續通過6個動議案支持台灣，希望台荷雙方在國際政治、安全、科技及經貿等領域深化合作，並歡迎眾議院組團訪台，讓荷蘭議員親身體會台灣社會的民主自由及人民的熱情友善。

出席的荷蘭議員們踴躍提問，包括烏克蘭戰爭對台灣的影響、習近平統治下的中國對台灣影響、台灣與印太國家關係、台荷及歐盟在科技及半導體領域的合作，以及台灣如何強化自我防禦能力及韌性等。

立委們強調，兩岸須透過對等對話及台灣提升自我防衛能力來避免發生戰爭，總統蔡英文多次於國情咨文中表達願與對岸在平等的基礎上對話，而立法院近年來也通過多項預算提升國軍防備能力，希望透過強化韌性來避免中國誤判情勢，進而維持兩岸和平及穩定。

荷蘭國會出席代表包括屬於執政聯盟的經濟委員會主席穆德（Agnes Mulder）、議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）、安浩許（Mustafa Amhaouch）、柯林克（Jan Klink），以及在野的國防委員會主席德羅恩（Raymond de Roon）、范哈佳（Wybren van Haga）和艾品克（Derk-Jan Eppink），其中多位長期友台並曾提案支持台灣。

荷蘭眾議院自2019年起首度通過動議支持台灣的國際參與，迄今共通過6項友台動議案，包括支持台灣參與WHO（世界衛生組織）、INTERPOL（國際刑警組織）及ICAO（國際民用航空組織）等國際組織及關切台海和平穩定等。（編輯：韋樞）1120215

#荷蘭眾議院
#荷蘭國會
#許智傑
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