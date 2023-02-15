立委訪荷蘭眾議院　荷議員關注中國威脅台灣如何自保

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（中央社記者王揚宇台北15日電）荷蘭眾議院在院會接待台灣立委訪問團，引發討論。訪團成員之一、民進黨立委蔡適應今天說，這是有史以來第一次，而荷蘭國會議員關注3大議題，包括俄烏戰爭對台灣的啟示、半導體，及面對中國威脅台灣該如何自保。

民進黨立委邱志偉、許智傑及蔡適應一行3人在駐荷蘭代表陳欣新陪同下，14日下午赴荷蘭眾議院拜會，外交委員會主席赫爾馬（Rudmer Heerema）及7位跨黨派議員接待，創下台灣立委訪問團踏入荷蘭國會的首例。

蔡適應今天接受中央社記者訪問表示，外交委員會舉辦座談會並全程直播，也是有史以來第一次，而荷蘭國會議員參與的人數踴躍，大約有7、8位國會議員出席，包括外交委員會、經濟委員會主席都參與其中。

蔡適應表示，荷蘭國會議員關心的議題可分為3大類，分別為俄烏戰爭對台灣的啟示、半導體議題，以及面對中國威脅台灣該如何自保，他與邱志偉、許智傑分別就這些題目說明。

蔡適應指出，亞洲國家與民主同盟國家都在看，如何抵禦俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，如果民主同盟國家能有效抵禦俄羅斯對烏克蘭的侵略，中國自然不敢在亞太地區輕啟戰端，因為民主同盟是完整的。

至於台灣面對中國威脅該如何自保，蔡適應說，台灣除了將義務役期恢復為一年外，也加強自我防衛軍事力量，而且總統蔡英文多次在公開場合強調，要跟中國平等的對話，而不是主從的對話，因為如果是主從關係的對話，對維護台海安全不會有任何幫助。

許智傑透過媒體群組表示，這次交流是台荷歷史上的重要時刻，創下台灣立委訪問團踏入荷蘭國會的首例，此次出訪，他特別感謝荷蘭眾議院於2022年11月間，通過2大挺台動議案，對台灣參與國際組織注入強心針。

許智傑說，台灣跟荷蘭在歷史上早有互動，台灣企業捷安特也選擇在荷蘭設立歐洲總部，近幾年荷蘭對台投資也持續加碼，兩國間也有直飛航線是許多台人去歐洲的首站。

許智傑提到，他邀請荷蘭國會議員們一同來台參訪，並強調台荷不論文化、經濟、政治都有很多共同點，希望未來可以繼續深化兩國間的情誼。

此外，荷蘭國會議員提到，明年正值台荷400年的歷史交流，台灣將如何辦理，他回國後將進一步和文化部研商。（編輯：蘇龍麒）1120215