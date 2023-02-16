反黑金規定被稱黃承國條款 綠委：非針對個人

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（中央社記者王揚宇台北16日電）民進黨加嚴反黑金條款，外界將其視為「黃承國條款」。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人今天表示，這沒有派系問題，也不是針對個人，是就整體從黨建立一個機制，所有人一體適用。

民進黨中執會15日通過修訂黨職人員選舉辦法、公職候選人提名條例草案，未來涉及黑金、槍毒或曾遭受感訓者，都沒有辦法擔任黨職或代表黨參選公職；未來民進黨全代會通過此辦法，民進黨中常委黃承國即無法參選黨職或公職。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰及立委劉世芳，今天召開輿情回應記者會。媒體提問，民進黨加嚴反黑金條款，遭外界解讀為「黃承國條款」，也有質疑是否新系在鬥英系。

鄭運鵬說，昨天中執會討論時，並沒有聽到有人反對修正，而且黨公職排除黑金、回應社會要求，沒有派系問題，如果要把它解釋成派系問題或不同意見，根本什麼都不用做。

洪申翰說，有人把這次改革稱為「黃承國條款」，這並不適當，因為昨天通過的案子，是在修改黨的整體體制，所有人一體適用，並非針對個人。

洪申翰指出，當各界關心黑道或黑金議題時，民進黨正在做大刀闊斧的改革，反觀國民黨正回頭擁抱黑金人選，兩者相比，民進黨現在完全拉開與國民黨的差距。

劉世芳表示，民進黨中執會通過的反賄選、學倫、排黑條款，都是按照法律基礎，希望在黨內建置更清明的政黨政治，這與派系問題相關性不大。（編輯：翟思嘉）1120216