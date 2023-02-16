強化消防安全設備檢修 停歇業場所皆納申報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部務會報今天通過修正「消防安全設備檢修及申報辦法」，明確規範歇業或停業場所，應每年辦理1次消防安全設備檢修及申報；若場所消防安全不符者，也要求立即改善。

內政部透過新聞稿表示，為因應時下使用型態複雜的建築物消防安全設備檢修疑慮，消防法已在去年5月修正，公布施行相關消防安全設備檢修及申報規範；為完備執行密度，部務會報通過修正「消防安全設備檢修及申報辦法」。

內政部指出，這次依消防法授權規定，修訂各類場所包含歇停業場所，每年應每年辦理1次消防安全設備檢修及申報；如果消防安全設備檢修結果有不符規定者，應須立即改善，並檢附改善完成的證明文件，以確保場所管理權人落實辦理建築物消防安全設備管理、申報及修繕，提升場所消防安全設備的管理效能。

內政部說，考量目前消防安全設備檢修，需委託消防設備師辦理，為更有效率汰舊換新消防設備，這次也針對僅設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備的場所，這些設備可由外觀或簡易操作判定性能，且更換新品沒有困難性，並增列管理權人可自行辦理消防安全設備檢修。

內政部表示，這次也增訂場所所在地主管機關受理定期檢修結果申報的查核及處理方式、建築物整棟已無使用情形的認定基準，以及其管理權人申請免辦理定期檢修、申報檢修結果的作業程序，以完善作業流程。

內政部指出，這次通過修正「消防安全設備檢修及申報辦法」，將在近期完成法制作業程序後，發布施行。（編輯：黃國倫）1120216