陳牧民：台印度共同利益多 應加強合作

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（中央社台北18日電）駐印度代表處副代表陳牧民昨天應奧里薩省法基爾．莫漢大學邀請，以「印太崛起與台灣的角色」為題發表演講，稱在印太概念之下，台印度有很多共同利益，應加強相互合作。

法基爾．莫漢大學（FMU）位於奧里薩省（Odisha）北部最大城市巴拉索（Balasore），是2000年由省政府設立的大學， 目前約有1萬6000名學生，是一所綜合性大學，其中又以管理學院、大傳科系最為著名。

學校以奧里薩地區19世紀著名的文學家與社會運動家莫漢（Fakir Mohan）為名，他一生致力於保存推廣奧里薩語言文字與文化認同，因此省政府特別以其作為大學之名。

陳牧民以「印太崛起與台灣的角色」為題發表演講，大約有150名學生聽講。

他表示，從地理位置來看，台灣是西太平洋國家， 而印度則位於印度洋中心，過去很少往來也很難有共同利益，但印太（Indo-Pacific）概念的出現，讓台灣與印度變成地理上的鄰居。

陳牧民強調，面對中國崛起的挑戰，台灣與印度有太多共同利益，需要相互了解、相互珍惜；台灣與印度交往是多面向的，無論是經濟、政治、還是教育或文化，都有很大的合作空間。

他並向印度學生介紹台灣如何以建立科學園區的方式逐步建立今日資通訊大國的地位，並且鼓勵更多印度學生未來到台灣進修求學。

大學校長崔巴錫（Santhosh Kumar Tripathy）在發表歡迎詞時，特別強調台灣與印度都是民主國家，因此在民主自由等價值上早就是夥伴。台灣雖小，但小而美，特別是在科技領域上，台灣有太多可以讓印度學習的地方。

受邀參加當日活動的還有達斯（R. N. Das）博士。他原來是印度國會圖書館主任，去年以台灣獎助金學人的身分至中興大學進行研究講學，回國之後就致力於推廣台印度學術交流。

達斯表示，奧里薩省的緯度與台灣相當，兩地的自然環境非常相似，他覺得台灣給外國人的感覺就像自己家鄉一樣親切，因此回來後希望讓自己家鄉的人更認識台灣，未來也希望有台灣廠商到本地投資，建立更全面的合作。

陳牧民到訪期間，還應邀到校內大傳系的實習電攝影棚參觀並接受專訪，訪談內容將以英語及奧里薩語對全省播放。（編輯：高照芬）1120218