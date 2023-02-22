嘉市228追思 受難家屬籲拆桃園慈湖蔣介石銅像

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）228事件76週年前夕，嘉義市今天舉行228事件追思紀念會，嘉義市長黃敏惠與受難者家屬一同在嘉義市228紀念碑前獻花。受難家屬代表則希望政府拆除桃園慈湖蔣介石銅像。

228事件76週年紀念前夕，嘉義市今天在嘉市228紀念碑前廣場舉行追思紀念會，黃敏惠率領嘉市府主管，與財團法人嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森等人一同在紀念碑前默哀、獻花，對當時的受難者表達追思及哀悼。

黃敏惠致詞指出，228的歷史教訓，希望不要再重演，今天透過莊嚴、肅敬的追思會，除了感謝先賢的犧牲奉獻，也能撫慰所有受難家屬的傷痛。

黃敏惠表示，前監察院長張博雅於1989年在嘉義市擔任市長時，建立全國第1座228紀念碑，當時的時空背景非常不容易，用愛、尊重及包容迎向和平公義。另外，藉由228追思會，大家可以用正面的思考、正面的意義，探討228事件，讓歷史的傷痛永遠不再發生。

江榮森以228受難者家屬代表致詞表示，在228事件76週年追思會上，建議實現轉型正義，包括真相的調查，其次是228事件責任的歸屬，因為228是一件人為的屠殺事件，但是至今沒有任何一名加害者出面負責，更不用說是受到法律的制裁，這是政府需要努力的方向。

江榮森指出，再來就是追查228元凶的責任，包括蔣介石等人，另外，要求政府早日拆除中正紀念堂蔣介石的銅像，以及蔣介石位於桃園慈湖的墓園與銅像。

追思紀念會後，黃敏惠與受難者家屬等人步行前往附近的嘉義市228紀念公園內「梅花鹿群共飲生命之泉」銅雕前，進行默哀並向受難者獻花，隨即轉往228紀念館參加「228事件76週年嘉義地區紀念特展」開幕，包括嘉義地區228事件景點及受難者影像資料展。（編輯：謝雅竹）1120222

228事件76週年前夕，嘉義市22日舉行228事件追思紀念會。會後，市長黃敏惠（前中）等人至嘉義市228紀念公園內「梅花鹿群共飲生命之泉」銅雕前默哀獻花。中央社記者黃國芳攝 112年2月22日