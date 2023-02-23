高階文官赴民間企業短期蹲點 盼政策更接地氣

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（中央社記者陳俊華台北23日電）保訓會主委郝培芝今天說，高階文官培訓飛躍方案除引進國家級業師，更安排到民間企業短期蹲點，讓政府政策更接地氣，同時落實雙語政策，與英國、芬蘭合作線上培訓，提升國際溝通能力。

保訓會透過新聞稿表示，上午在考試院會中，以「高階文官培訓飛躍方案110年訓練辦理成果」為題進行報告。

保訓會主委郝培芝說，除引進國家級業師，深化跨域學習與交流，首次辦理短期蹲點制度，到國內「六大核心戰略產業」進行跨域學習，與民間企業深度交流，讓政府政策更接地氣、更符合人民需求。

郝培芝表示，同時也落實雙語政策，新增「全球移動力人才培養系列課程」，提升高階文官國際溝通能力，並與英國文官學院及芬蘭公共管理學院創新合作，以線上培訓模式，開啟後疫情時代培訓的新頁章。

郝培芝指出，飛躍方案職務見習暨短期蹲點的業師，計有崇越集團董事長郭智輝、聯合再生能源公司董事長洪傳獻、中華航空公司董事長謝世謙、中華電信股份有限公司董事長謝繼茂、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、鼎泰豐董事長楊紀華、台灣金融科技公司董事長王可言，及時任國家衛生研究院長梁賡義與桃園機場捷運公司董事長劉坤億等9位。

郝培芝說，受訓人員可近身觀察學習大師典範、跨域學習；這次更首度結合短期蹲點，安排實際參與民間企業的實務運作，第一手瞭解產業需求與趨勢，期待民眾對政府的施政愈來愈有感。

郝培芝指出，因應疫情影響，首次將國外研習以線上方式辦理，議題內容扣合政策發展需要，更邀重量級講座進行經驗分享，透過案例實作分享，梳理棘手問題解決方法。

考試院長黃榮村表示，感謝業師無私奉獻、投入培育高階文官的重要工作，希望未來有女性領導者加入業師行列；國外研習持續和英國、芬蘭合作外，可考量借鏡學習和台灣背景相似的其他國家。

保訓會說，民國112年飛躍方案即日起到3月24日止，受理政府機關及私部門推薦高階人才報名參訓，詳細資訊請見保訓會全球資訊網「培訓最新消息」。（編輯：翟思嘉）1120223