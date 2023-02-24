路透：美駐台美軍數擬擴增 官員稱與氣球事件無關

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）繼「華爾街日報」揭露美軍駐台人數擬增至最多200人之後，CNN及路透社也報導此事。路透社引述美國官員說法指出，美方預計在未來幾個月內擴增駐台美軍，但此事與加劇美中緊張的氣球事件無關。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述未具名美方官員的說法報導，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。目的是加強訓練國軍，且著重在戰術、武器使用方面，讓面對中國威脅的台灣更難遭受攻擊。

在華府與北京當局之間的緊張情勢加劇之際，兩位美國官員今天也向路透社表示，美國將增派協助訓練台灣軍隊的駐台美軍。

這些不願具名的官員指出，美國國防部預計會在未來幾個月內擴增駐台美軍。

其中一名官員表示，尚不清楚駐台美軍擴增的確切人數，但此舉跟最近美國擊落飛越境內的中國間諜偵察氣球而引發的緊張情勢無關。

這顆中國氣球引發華府政界譁然，並讓美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消了訪問北京的行程。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前尚不清楚有多少增派美軍會參與擴增後的訓練作業。

總統蔡英文21日向來訪台灣的美國國會兩黨代表團表示，美台軍方會「更加緊密」合作，並計劃「加強軍事交流」。

代表團之中一位民主黨議員的國會幕僚向CNN說道：「加強軍事和經濟關係，一直是跟政治、商業和軍事領導人對話的焦點。」

他還說：「中國共產黨對台灣發動的不實訊息和影響力行動，也應該透過與美國更深入的合作來解決。」（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1120224