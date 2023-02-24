更多編輯台推薦新聞：
學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽
生活

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳美增加在台駐軍 邱國正：交流不限單一方面

2023/2/24 10:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北24日電）外媒報導美軍將大幅擴大在台駐軍人數，加強對台灣軍方的訓練計畫。國防部長邱國正今天受訪表示，他不曉得消息來源為何，事實上台灣與美方有很多交流，不限單一方面，如請教美方如何應用武器裝備，得徹底了解訊息才能說明。

華爾街日報23日報導，引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，較一年前的30人左右大幅增加。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

立法院今天邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢，邱國正在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，美軍是否會擴大在台駐軍人數。邱國正表示，這訊息是從美方媒體出來的，但他不曉得消息來源。事實上台灣與美方有很多交流，不限於單一方面，比如請教美方如何應用武器裝備；關於美方擴大在台駐軍，這訊息得徹底了解才能說明。

邱國正日前接受天下雜誌專訪時表示，中共兩週內拿不下台灣，媒體今天詢問如何做出此判斷。

邱國正表示，不只兩週，「我想奉陪到底吧」，中共好像認為短期就能一次拿下台灣，但這預想太寬大；國軍平時就做戰備工作，敵方有多大能耐，都預估過。

邱國正指出，俄烏戰爭帶給中共很大啟示是一定會「求快」，但再快台灣空間就這麼大，且一定要通過台灣海峽，他不認同「一下就能拿下台灣」的說法。

談及國軍聯兵營將赴美交流，邱國正表示，過去國軍赴美交流多是戰鬥層級，教一些技能；至於營聯層級則是戰術基本單位，層級提高訓練範圍變廣，包含參謀作業、計畫測定、部隊運用等。

日本智庫評估共軍2026年犯台，而美日台聯手卻慘勝，媒體詢問如何看待。邱國正表示，國軍隨時都在準備，他不討論年份問題。（編輯：楊蘭軒）1120224

#邱國正
#台灣
#美方
邱國正
史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流傳美國防部副助理部長有意訪台 邱國正：還沒確定
陳建仁
陳建仁首度立院施政報告 全力落實蔡總統交付4大任務1200月票拍板 陳建仁：能獲朝野一致支持是好事
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族