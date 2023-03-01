退撫基金1月獲利192億 收益率2.74%
2023/3/1 12:36
（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退休撫卹基金管理委員會今天公布最新基金操作績效，截至民國112年1月底，實際收益數為新台幣192.30億元，收益率2.74%。
公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。
根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，民國112年截至1月31日的基金運用情形，整體基金收益數192.30億元，期間實際收益率為2.74%。其中，自行經營的固定收益為虧損13.51億元，期間收益率負0.52%；資本利得收益數94.80億元，收益率7.65%。
委託經營部分，收益數為111.01億元，期間收益率為3.50%。
若與截至111年12月31日的基金運用情形相較，當時整體基金收益數虧損478.44億元，截至今年1月底退撫基金轉為獲利192.30億元，等於1月單月獲利逾670億元。
退撫基金指出，112年度截至1月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.11%、台灣加權股價指數上漲7.98%、MSCI全球指數上漲7.17%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數上漲3.28%。（編輯：蘇志宗）1120301
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