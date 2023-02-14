疫後特別條例 全教總籲納入挹注退撫基金財務缺口

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全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（中）14日上午在立法院舉行記者會，呼籲在疫後特別條例中納入挹注公教退撫基金的財務缺口；國民黨立委費鴻泰（左）、時代力量立委王婉諭（右）等人出席表達支持。中央社記者趙世勳攝 112年2月14日

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（中央社記者范正祥台北14日電）立法院即將開議，疫後特別條例的立法工作備受關注。全教總今天呼籲，盼於特別條例中納入挹注公教退撫基金財務缺口；國民黨立委費鴻泰、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委賴香伶表示支持。

立法院朝野黨團日前協商達成共識，各黨團同意定於2月17日舉行第10屆第7會期第1次會議（開議日）；另有關國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，各黨團同意於2月21日院會進行表決處理，並完成立法程序。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天在立法院中興大樓召開記者會指出，疫後特別條例的立法，同時攸關社會照顧體系總檢討與台灣退休制度的健全，但是行政院版只有納入挹注全民健康保險基金、勞工保險基金的財務缺口，卻獨漏公教退撫基金，公教人員無法接受這種選擇性撥補的差別待遇施政模式。

侯俊良說，政府施政應一視同仁，盼特別條例納入挹注公教退撫基金的財務缺口。

包括費鴻泰、王婉諭、賴香伶在內幾位立委，出席記者會聲援全教總所提主張。

費鴻泰說，支持在特別條例中納入挹注公教退撫基金的財務缺口，政府籌編年度預算時，也應依照基金精算結果，核編撥補經費減輕公教退撫基金的財務壓力。

王婉諭也支持全教總的立場。她指出，現在勞健保和退撫基金都出現財務危機，超徵稅額應優先用於各項相關基金的撥補，以保障國家對於人民的承諾與信任。

此外，賴香伶也表示，支持在疫後特別條例中納入挹注公教退撫基金的財務缺口，希望特別條例將共享經濟果實用於挹注財務有風險的社會保障制度。（編輯：翟思嘉）1120214