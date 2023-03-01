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傳美在台發撤僑通知 AIT：定期提醒做好應對災害準備

2023/3/1 12:51
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（中央社記者黃雅詩台北1日電）媒體報導，美國在台協會（AIT）近日發出撤僑通知，並推論是否與台海情勢緊張有關。AIT今天說明，鑑於土耳其震災，曾在2月10日提醒僑民做好應對自然災害的準備，這是美國向公民提供訊息的定期機制。

年代新聞報導，AIT日前向美國僑民發出撤僑通知，並以地震為代號，請美國僑民準備好所有文件等候通知。

AIT發言人向中央社提供的聲明稿指出，關注海外美國公民的福利和安全，是美國國務院的最優先事項之一。在土耳其和敘利亞發生毀滅性地震後，美國在台協會2月10日向美國公民發布了一個訊息，提醒僑民為自然災害做準備，該訊息同時置於AIT網站供查閱。

AIT表示，美國在台協會經常透過網站向美國公民提供最新訊息，也定期透過「智慧旅客註冊計畫」（Smart Traveler Enrollment Program），向登記的美國公民發送訊息，這是美國對全球公民進行的定期、持續對外連繫活動的一部分。

AIT網站2月10日貼出的訊息，標題為「致美國公民：現在就為災害做好準備」。訊息內容指出，土耳其發生毀滅性地震的消息提醒大家，災難隨時可能發生且出乎眾人意料，現在就是做好準備的最佳時機。

AIT在訊息中提醒在台美國公民，台灣是災害多發地區，如果發現自己受到意外災難的影響，自身的準備將是最關鍵的。

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AIT在訊息中詳列各項應對災難的準備方式，包括建議準備一個隨身包（go-bag），確保在需要快速離開家時，可以輕鬆拿到文件和必要用品，並製作一個補給包（stay-bag），確保有足夠補給品可以在較長時間內安全地避難。

AIT在訊息中提醒僑民，應確保所有文件和ID都是有效的，盡早更新護照效期。AIT也提供詳細參考網址，說明國務院在危機期間可以做什麼和不能做什麼，其中包括解釋有關撤僑的各種規定。（編輯：趙蔚蘭）1120301

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