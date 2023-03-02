監院調查疫苗採購案 薛瑞元：適度檢討解開密件

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監委調查疫苗採購案報告1日出爐，提及至今國際僅有10國承認高端疫苗，主因應是未有傳統第三期臨床試驗的結果證明其療效，提到應檢討簽稿文書的機密等級。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北2日電）監委調查疫苗採購案報告昨天出爐，提到應檢討簽稿文書的機密等級。衛生福利部長薛瑞元今天在立法院受訪表示，衛福部會檢視監察院調查報告建議內容，若不涉及合約中的保密協定，將適度檢討並解開密件。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審社會福利基本法草案，薛瑞元在進入會議室前接受媒體訪問。

監委調查疫苗採購案報告昨天出爐，提及至今國際僅有10國承認高端疫苗，主因應是未有傳統第三期臨床試驗的結果證明其療效，且提到衛福部應公開更完整的疫苗決策資訊，檢討目前將相關簽稿文書的機密等級設定「密」等的必要性。

媒體詢問如何看待監察院調查報告，薛瑞元表示，疫苗採購分為兩部分，一是合約中約定保密期限，這要時間到才能解密；另一方面是公文以密件設定30年保存期限。

薛瑞元表示，衛福部接到監察院調查報告時，會檢視建議內容，若不涉及合約中的保密協定，將適度檢討並以解開密件方式保存相關採購文書。

薛瑞元指出，高端疫苗三期試驗是世界衛生組織（WHO）協助執行，數據都在WHO，目前還沒公布結果。

媒體詢問，台灣昨天新增2例猴痘本土病例，有醫師呼籲政府增加採購相關藥物及疫苗。薛瑞元表示，增加採購疫苗是必要的，只是該如何讓高危險群接種疫苗，且如何界定高危險群範圍，專家會議將於今天討論。

針對部分藥師呼籲指示用藥不要用健保給付，回歸市場機制，以便因應缺藥潮，薛瑞元表示，有些指示用藥基層診所常開，若一下子通通不給付，會導致民眾需要診所、藥局各跑一趟；過去這議題曾討論過，但不一定與缺藥有關，未來將再研議。（編輯：張良知）1120302