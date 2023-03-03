更多編輯台推薦新聞：
影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全民防衛動員準備法修法引議論 陳建仁：沒要學生上戰場
首頁 / 政治

美國務院預計 未來數週內將與中國通話接洽

2023/3/3 09:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國務院發言人普萊斯今天表示，國務卿布林肯並未在印度舉行的20國集團（G20）會議期間與中國外長會談，因雙方上個月在慕尼黑安全會議邊場已會談過。

普萊斯（Ned Price）在例行簡報會上表示，他預計未來幾週美國將與中國「另外通話和接洽」。

當被問及在新德里（New Delhi）舉行的G20外長會議期間，美中外長為何未曾會晤，普萊斯說：「我們數週前才利用了一個機會會面。」

美國總統拜登上個月表示，他預期將與中國國家主席習近平談論美國擊落據信是中國偵察氣球一事。氣球事件使得美中本已緊張的關係進一步惡化。美方未說明雙方會在何時對話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2月19日，布林肯（Antony Blinken）在慕尼黑安全會議期間會見中國最高外交政策官員王毅，並警告說，如果中國在俄烏戰爭上提供物資支持俄羅斯，後果將不堪設想。布林肯說，華府對北京正考慮供應武器給莫斯科深感關切。

美國官員認為，中國未來幾週將全神貫注於5日登場的第14屆全國人民代表大會第一次會議。北京面臨國內外一系列問題之際，預計這次人大會議將揭開10年來最大規模的政府改組序幕。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120303

#中國
#布林肯
#美國
布林肯
布林肯G20場邊短暫會晤俄外長 促結束侵烏戰爭布林肯G20短暫會晤俄國外長 重申對烏克蘭支持
王毅
中國駐歐盟大使：烏克蘭問題遷怒中國不理性中國企圖調停俄烏衝突 德國總統懷疑實際意願
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族