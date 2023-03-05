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謝長廷：台日雙邊關係世界少有 彼此命運與共

2023/3/5 14:06
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（中央社記者游凱翔台北5日電）日本台灣交流協會今天舉行「日本留學獎學金同學會」，駐日代表謝長廷透過影片表示，台日關係命運與共，這樣關係世界少有，假如能推廣至全世界成為典範，未來談到世界和平，大家就會聯想到台灣與日本。

日本台灣交流協會台北事務所今天在台北喜來登飯店舉行「日本留學獎學金同學會」，日本台灣交流協會副代表服部崇、台灣日本關係協會長蘇嘉全、前司法院長暨日本獎學金留學生聯誼會榮譽理事長賴浩敏等人出席。

日本台灣交流協會說明，協會自1972年成立以來，提供日本留學獎學金給考試合格的台灣學生；若包含在此之前的日本政府公費留學獎學金時代在內，自1995年迄今獲取獎學金赴日留學者已超過3100人，這些學生對日台關係扮演舉足輕重角色。

由於日本台灣交流協會代表泉裕泰身體不適臨時缺席，服部崇代讀致詞稿指出，日台協去年成立50週年，1972年台日間為非政府的實務關係，可說是從谷底出發，此後有高峰、低谷，在此期間獲取獎學金赴日的畢業生完成學業回台後，各自在政治、行政、學術、經濟、文化等各領域的前線奮鬥，因此今天齊聚一堂的是3100人中的200人，希望藉由今天的同學會，擴展橫向聯繫，也盼接下來大家一起替深化日台關係而努力。

蘇嘉全致詞表示，要建構像台灣與日本這樣國與國的關係非常不容易，根據民調顯示，近年台日民眾的好感度高達8成，這樣的關係在未來絕對不可限量；而台日間能夠彼此綿密連結，3100名留學生絕對占有非常重要的因素。

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此外，駐日代表謝長廷則透過預錄影片表示，他曾在1972年4月赴日本京都大學留學，當時領的是日本政府獎學金，但同年9月兩國斷交後領的是日台交流協會的獎學金，也因為突然斷交，打亂了他的生活秩序，不僅充滿了不安、煩惱，擔心留學是否能持續，更關心台日關係如何延續。

謝長廷表示，台日關係命運與共，這樣關係是世界各國少有，假如能把這樣的友好關係推廣至全世界成為典範，未來談到世界和平，大家就會聯想到台灣與日本。（編輯：林淑媛）1120305

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