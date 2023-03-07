4大法官任期將屆 府：總統核定成立提名審薦小組

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（中央社記者葉素萍台北7日電）總統府發言人林聿禪今天說，4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，9月30日任期屆滿。總統蔡英文已核定成立大法官提名審薦小組，副總統賴清德擔任召集人，審薦小組將協助總統提名4位大法官人選，咨請立法院同意。

總統府今天發布新聞稿，林聿禪表示，現任大法官15人，其中104年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於9月30日任期屆滿。

林聿禪表示，大法官肩負憲政守護者與人權捍衛者角色，行使職權攸關人民基本權利保障及自由民主憲政秩序。為使大法官任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，總統將依據憲法增修條文規定，提名4位大法官人選，並預計於立法院這會期咨請同意後任命。

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林聿禪說，為進行提名作業，總統已核定112年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘副總統賴清德、司法院前院長翁岳生、前院長賴英照、前大法官林子儀、萬國法律事務所創所律師范光群、輔仁大學法律學院前榮譽講座教授劉初枝6人為提名審薦小組委員，並請賴副總統擔任召集人，翁岳生、賴英照2位擔任副召集人。

林聿禪表示，提名審薦小組負責各項審薦事宜，襄助總統以公開、公平、公正方式提名大法官，並訂於3月8日召開第1次會議，會議結束後將以發布新聞、函請機關團體推薦等相關方式，公開接受社會各界推薦、自薦大法官候選人。（編輯：趙蔚蘭）1120307