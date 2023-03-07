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首頁 / 政治

以Taiwan名義 農委會家畜所加入2國際組織

2023/3/7 12:53（3/7 17:50 更新）
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台灣動物防疫受國際肯定，農委會家畜衛生試驗所用Taiwan名義，成為全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）與非洲豬瘟研究聯盟（GARA）正式成員。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月7日
台灣動物防疫受國際肯定，農委會家畜衛生試驗所用Taiwan名義，成為全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）與非洲豬瘟研究聯盟（GARA）正式成員。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月7日
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會主委陳吉仲今天在臉書上表示，台灣動物防疫受國際肯定，農委會家畜衛生試驗所用Taiwan名義，成為全球口蹄疫研究聯盟（GFRA）與非洲豬瘟研究聯盟（GARA）正式成員。

陳吉仲今天中午以「台灣動物防疫受國際肯定，成為全球聯盟正式成員」為題，貼文發布喜訊。他指出，昨天美國農業研究署（ARS）署長Simom Liu率副署長及相關研究人員共8人來台參加台美農業科學合作會議，會中傳來好消息，農委會畜衛所用Taiwan名義，成為GFRA與GARA的正式成員。

他指出，GFRA與GARA集結全球頂尖口蹄疫與非洲豬瘟學研機構，為了共同對抗與撲滅口蹄疫及非洲豬瘟而成立。台灣已分別在2019年、2020年成為這2個聯盟的合作夥伴（collaborators），今年進一步成為正式成員（partners）。

他並說，作為聯盟成員，代表在口蹄疫或非洲豬瘟領域都被公認具備廣泛先進技術、研究能力與專業知識，台灣能成為其中一員，深感榮幸；象徵台灣在口蹄疫等重大動物疫命的診斷能力與防疫成果都達到世界級水準，農委會畜衛所也將持續推廣與分享口蹄疫、非洲豬瘟預防及控制研究技術到全球，讓世界看見台灣。

陳吉仲重申，台灣能走到這一步，真的很不容易，非洲豬瘟、口蹄疫與傳統豬瘟是豬隻最主要的三大傳染病，台灣成功將非洲豬瘟阻絕於境外、努力24年終於重新成為口蹄疫非疫區，今年傳統豬瘟也啟動拔針、停止注射疫苗，朝脫離傳統豬瘟疫區目標來努力。（編輯：李亨山）1120307

#農委會家畜所
#陳吉仲
#台灣
陳吉仲
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