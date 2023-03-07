更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁4/132
首頁 / 政治

陳建仁接見史瓦帝尼總理 盼強化資通訊等合作

2023/3/7 15:56（3/7 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長陳建仁（右）7日在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（左），歡迎他率團訪台。中央社記者張皓安攝 112年3月7日
行政院長陳建仁（右）7日在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（左），歡迎他率團訪台。中央社記者張皓安攝 112年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長陳建仁今天接見史瓦帝尼王國總理戴克禮等一行人，除感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，也盼兩國未來共同努力，在經貿、公衛、醫療、農業、資通訊等面向強化合作。

陳建仁下午在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）、總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Lomvula Hlophe）一行人；行政院政務委員羅秉成、經濟部長王美花、外交部次長俞大㵢等人陪同。

陳建仁致詞時表示，希望戴克禮首次訪台成果豐碩，更重要的是也要體驗台灣民眾好客的熱情，及台史兩國歷久彌新的合作情誼。

陳建仁說，台史邦誼長達55年，未來更將共同努力，在經貿、公衛、醫療、農業、資通訊等面向強化合作，相信在戴克禮領導與支持下，兩國合作能穩健深化，累積更多豐碩成果、深化兩國友好情誼。

他表示，感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，戴克禮也曾數度在國際為台灣發聲，盼未來能繼續協助台灣擴大國際參與，為國際做出貢獻。戴克禮致詞時說，台史邦誼長達55年，史瓦帝尼對台灣在貿易、基礎建設、教育、衛生、資通訊、農業、婦女等面向的協助感到感謝；他這次也有幸與總統蔡英文、外交部長吳釗燮見面，討論兩國合作計畫，進一步強化兩國關係。

他表示，史瓦帝尼支持台灣參與國際，為國際社會作出貢獻。（編輯：翟思嘉）1120307

行政院長陳建仁（圖）7日在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮等一行人，感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，並希望戴克禮首次訪台成果豐碩，體驗台灣民眾好客的熱情。中央社記者張皓安攝 112年3月7日
行政院長陳建仁（圖）7日在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮等一行人，感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，並希望戴克禮首次訪台成果豐碩，體驗台灣民眾好客的熱情。中央社記者張皓安攝 112年3月7日
友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（圖）應邀於5日率團抵台訪問，7日前往行政院，拜會行政院長陳建仁。中央社記者張皓安攝 112年3月7日
友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（圖）應邀於5日率團抵台訪問，7日前往行政院，拜會行政院長陳建仁。中央社記者張皓安攝 112年3月7日
#史瓦帝尼王國
#陳建仁
#戴克禮
陳建仁
藍委盼研議教官續留校園 教長：不會強制在役期離退兩岸旅遊交流陸釋善意？陳建仁：口惠而實不至
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
藍委盼研議教官續留校園 教長：不會強制在役期離退