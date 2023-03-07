陳建仁接見史瓦帝尼總理 盼強化資通訊等合作

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行政院長陳建仁（右）7日在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）（左），歡迎他率團訪台。中央社記者張皓安攝 112年3月7日

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長陳建仁今天接見史瓦帝尼王國總理戴克禮等一行人，除感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，也盼兩國未來共同努力，在經貿、公衛、醫療、農業、資通訊等面向強化合作。

陳建仁下午在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）、總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Lomvula Hlophe）一行人；行政院政務委員羅秉成、經濟部長王美花、外交部次長俞大㵢等人陪同。

陳建仁致詞時表示，希望戴克禮首次訪台成果豐碩，更重要的是也要體驗台灣民眾好客的熱情，及台史兩國歷久彌新的合作情誼。

陳建仁說，台史邦誼長達55年，未來更將共同努力，在經貿、公衛、醫療、農業、資通訊等面向強化合作，相信在戴克禮領導與支持下，兩國合作能穩健深化，累積更多豐碩成果、深化兩國友好情誼。

他表示，感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，戴克禮也曾數度在國際為台灣發聲，盼未來能繼續協助台灣擴大國際參與，為國際做出貢獻。戴克禮致詞時說，台史邦誼長達55年，史瓦帝尼對台灣在貿易、基礎建設、教育、衛生、資通訊、農業、婦女等面向的協助感到感謝；他這次也有幸與總統蔡英文、外交部長吳釗燮見面，討論兩國合作計畫，進一步強化兩國關係。

他表示，史瓦帝尼支持台灣參與國際，為國際社會作出貢獻。（編輯：翟思嘉）1120307

行政院長陳建仁（圖）7日在行政院接見史瓦帝尼王國總理戴克禮等一行人，感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織，並希望戴克禮首次訪台成果豐碩，體驗台灣民眾好客的熱情。中央社記者張皓安攝 112年3月7日