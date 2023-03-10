馮世寬：抗戰剿匪的黃埔都戰死 中共怎麼辦校友會

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（中央社記者郭建伸台北10日電）退輔會主委馮世寬今天針對中國舉辦黃埔建校99週年活動表示，大陸的黃埔校友，在他心中效忠總統、參與抗戰和剿匪的都戰死了，「在那邊的應該都是投降的吧？」怎麼辦校友會。

此外，多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友赴中國，馮世寬表示，退輔會正在籌備黃埔軍校建軍100週年，他非常支持這個活動，並以個人名義贊助。被問到是否希望退伍軍方社團留在台灣參加校慶就好，他說，他們在台灣一定會參加。

立法院今天繼續進行施政總質詢，馮世寬下午進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待退伍軍方社團號召赴中國參加黃埔建校99週年活動。

馮世寬聽到問題後直呼，「不會吧？真的嗎？」並打趣說沒邀請他，但也坦言不太了解此事。

不過話鋒一轉，馮世寬說，中共怎麼去辦黃埔校友會，在大陸上的黃埔校友，在他心中效忠總統、參與抗戰和剿匪的都戰死了，「在那邊的應該都是投降的吧？」

馮世寬表示，退輔會正在籌備黃埔軍校建軍100週年，他非常支持這個活動，並以個人名義贊助。

媒體追問，是否希望退伍軍方社團留在台灣參加校慶就好。馮世寬說，他們在台灣一定會參加。

陸軍軍官學校校友總會今天則提出「嚴正聲告」，強調並非舉辦單位，若要參加中國大陸舉辦的黃埔活動，要慎思、謹慎，勿陷被統戰陰謀。（編輯：翟思嘉）1120310