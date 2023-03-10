更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

馮世寬：抗戰剿匪的黃埔都戰死 中共怎麼辦校友會

2023/3/10 15:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北10日電）退輔會主委馮世寬今天針對中國舉辦黃埔建校99週年活動表示，大陸的黃埔校友，在他心中效忠總統、參與抗戰和剿匪的都戰死了，「在那邊的應該都是投降的吧？」怎麼辦校友會。

此外，多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友赴中國，馮世寬表示，退輔會正在籌備黃埔軍校建軍100週年，他非常支持這個活動，並以個人名義贊助。被問到是否希望退伍軍方社團留在台灣參加校慶就好，他說，他們在台灣一定會參加。

立法院今天繼續進行施政總質詢，馮世寬下午進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待退伍軍方社團號召赴中國參加黃埔建校99週年活動。

馮世寬聽到問題後直呼，「不會吧？真的嗎？」並打趣說沒邀請他，但也坦言不太了解此事。

不過話鋒一轉，馮世寬說，中共怎麼去辦黃埔校友會，在大陸上的黃埔校友，在他心中效忠總統、參與抗戰和剿匪的都戰死了，「在那邊的應該都是投降的吧？」

馮世寬表示，退輔會正在籌備黃埔軍校建軍100週年，他非常支持這個活動，並以個人名義贊助。

媒體追問，是否希望退伍軍方社團留在台灣參加校慶就好。馮世寬說，他們在台灣一定會參加。

陸軍軍官學校校友總會今天則提出「嚴正聲告」，強調並非舉辦單位，若要參加中國大陸舉辦的黃埔活動，要慎思、謹慎，勿陷被統戰陰謀。（編輯：翟思嘉）1120310

#馮世寬
#黃埔
#退輔會
馮世寬
日經刊登澄清聲明 馮世寬：我講的話它聽到了退役軍官赴中賣情報報導 謝長廷：已要求日經查證
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族