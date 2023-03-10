傳金門失聯上兵游往中國獲救 陸軍：尚待查證

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媒體報導金門失蹤陳姓士兵因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救。陸軍司令部10日表示，目前並未接獲任何單位通報上情。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月10日

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（中央社記者台北10日電）媒體報導金門失蹤陳姓士兵因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救。陸軍司令部今天表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

立法院今天繼續施政總質詢，結束後邱國正離開時被媒體問到，這名上兵已經飄到中國。邱國正說，還沒有確認。

媒體問到是否是逃兵，邱國正說，「我還沒有認定、我可沒有講他逃兵」，什麼原因還要等找到人才能確認，也要經過查證，這樣才能取得公信力，救生衣怎麼來的我也要問問看。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位自上午7時即編組尋找。

陸軍金門防衛指揮部政戰主任張榮順上午接受中央社記者訪問表示，今天持續在海上及二膽島上搜尋，金門海巡隊也出動協尋，尚無所獲。會盡全力把握搜尋的72小時，積極尋人。1120310