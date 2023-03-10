金門上兵失聯不排除落海 邱國正致歉：專案小組深入檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國防部長邱國正（中）10日在立法院受訪時，對陸軍金防部所屬烈嶼守備大隊陳姓上兵失聯一事表達歉意。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北10日電）陸軍金防部所屬烈嶼守備大隊一名陳姓上兵失聯，不排除落海。國防部長邱國正今天在立法院受訪時表達歉意，表示事情發生從內部管理到管教，都深入檢討，陸軍已成立專案小組，指揮官將後續調查。

陸軍金門防衛指揮部9日表示，所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊早點名時，發現陳姓上兵失聯，單位立即編組尋找，尚未尋獲，已聯繫家屬抵金協處，並成立專案小組全力尋找、釐清肇因。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱國正在進入議場前接受媒體訪問，談及二膽島陳姓上兵失聯。

邱國正表示，國防部請海巡幫忙找人，但目前還沒有答覆，他對此事要表達歉意，事情發生從內部管理到管教，都深入檢討。

邱國正表示，他沒有要推責任，但陳姓上兵在管教、生活與跟人相處方面，都屬正常；國防部會徹底了解有無外務、債務問題，不能完全排除這些原因，「人找到的話，很多答案自然就會出來」。

媒體詢問，陳姓上兵是否可能游到對岸。邱國正表示，到目前沒有任何訊息是陳姓上兵到對岸，沒辦法臆測，找到人再說。

邱國正強調，此案要通盤檢討，陸軍已成立專案小組，指揮官也在島上後續調查。

談及龍泉新訓中心槍枝遭調包一事，邱國正表示，此案不是這幾天才發生，目前先移送司法調查，國防部也會啟動行政調查，並檢討內部管理、組織運用。

邱國正表示，對於最近國軍的紛擾，帶給大家不安，他覺得很抱歉，國軍要徹底檢討。（編輯：張良知）1120310