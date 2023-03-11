是否禮讓黃國書林昶佐 民進黨提名小組15日首次會

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（中央社記者溫貴香台北11日電）民進黨3月20日啟動區域立委初選領表，民進黨2024大選提名策略小組將於15日召開首次會議，討論艱困選區或沒有現任黨籍立委的選區，以及跟大綠、小綠與無黨籍合作等相關提名原則。

民進黨區域立委初選時程，將於3月20日至3月24日進行立委初選領表、登記；4月18日前立委初選協調截止；4月19日立委初選民調分組抽籤；4月24日至5月12日執行立委初選民意調查；5月17日民進黨中執會公告立委候選人提名名單。

黨政高層下午受訪表示，民進黨已針對艱困或沒有現任立委的選區作定義，並列出16個立委選區，未來可能與其他理念相同政黨、或無黨籍人士進行協調；若競逐者是黨內同志、就採初選，若是與他黨或無黨籍人士合作，擬採2階段民調。

黨政人士指出，處理原則是「先黨內、再黨外」，此次提名較特別之處，是初選區與艱困選區一併處理；至於大綠、小綠合作，或跟無黨籍立委的合作等相關處理原則，預計3月15日召開提名策略小組討論。

黨內人士表示，先前傳出台北市議員王世堅有意挑戰台北市中正萬華立委選區，因民進黨在此選區已禮讓無黨籍立委林昶佐兩屆，雙方具相當默契，黨內傾向繼續禮讓，未來如何合作守下關鍵這一席，將是提名小組討論重點。

黨政高層透露，另一指標是台中市第6選區。就民調看，因線民案退出民進黨的現任立委黃國書，目前是綠營可能參選人裡民調最高；但線民案涉及民進黨揭櫫的轉型正義等核心價值，是否囿於勝選考量轉彎，如何取捨對黨主席賴清德是項考驗。

黃國書下午受訪表示，現在正反聲音都有，但基層擔憂他若不選，這個選區可能被國民黨拿走，因此期盼參選的聲浪較大，不過民進黨有提名機制，不可能為他而改，這些聲音他都理解，也了然於胸，「這是問題所在，也是兩難」。

黃國書強調，他不一定要當球員上場，也能當球隊教練，最重要的是，他原隸屬的球隊（民進黨）能打贏，守住這個選區席次 。

民進黨表示，「區域立委艱困選區」是指民進黨最近一次同類型公職人員選舉得票率未超過42.5%的選區，艱困選區由黨主席提名經中央執行委員會同意後徵召。根據統計，上次立委選區得票率未超過42.5%共計16個選區。

此16選區包括：台北市第5、6、8選區；新北市第9、11選區；桃園市第6選區；台中市第3、8選區；新竹縣第1、2選區；苗栗縣第1、2選區；花蓮縣；新竹市；金門縣；連江縣。

民進黨新聞部主任張志豪表示，辦理艱困選區徵召作業，「2024大選提名策略小組」將通盤考量進行徵詢、協調，亦得與無黨或他黨候選人合作，以力求達成勝選目標。（編輯：林克倫）1120311