蔡總統：讓中醫醫療照護資源更深入社區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天感謝中醫藥界對台灣醫療的貢獻，她說，全民健保陸續把許多中醫治療項目納入給付，並逐步建構中醫社區、居家醫療以及長照服務網絡。政府的目標是要讓中醫的醫療照護資源，更深入社區。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統上午以錄影方式為「第93屆國醫節慶祝大會」致詞，感謝大家對台灣醫療的貢獻。

蔡總統說，這幾年，面對疫情挑戰，中醫藥界積極發展中西醫合作治療模式，並且研發「台灣清冠1號」，對於防疫有非常重大的貢獻。

她指出，在中醫藥發展法的基礎上，政府持續推動「中醫優質發展計畫」，希望跟大家共同努力，強化中醫師訓練制度、發展中醫特色，讓中醫藥在國際上有更強大的競爭力。

蔡總統表示，政府也推動「中醫藥振興計畫」，包括未來鼓勵更多藥用植物的栽種，來促進台灣中藥材自產自用，也進一步打開更廣大的國際市場。

她說，最近，全民健保也陸續把許多中醫治療項目納入給付，並開始逐步建構中醫社區、居家醫療以及長照服務網絡。目標是要讓中醫的醫療照護資源，更深入社區，也讓更多原鄉能夠使用。

蔡總統說，要完成這些目標，需要中醫師公會全聯會持續傳達中醫藥界的建議，讓政府的法規、政策都不斷精進，期待未來跟大家一起繼續努力。（編輯：楊蘭軒）1120312