到鳥嘴潭植樹 蔡總統：政府與民眾一起挺過旱象

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總統蔡英文（前左）12日上午前往南投出席112年森活圈植樹節活動，與當地國小師生共同種下台灣的原生樹苗。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）總統蔡英文今天到施工中的鳥嘴潭人工湖植樹，總統說，面對全球極端氣候，政府強化水資源建設，近期中南部水情吃緊，政府會全力調水、找水，也請民眾多節水，一起挺過旱象。

行政院農業委員會林務局今天在南投縣草屯鎮、經濟部水利署規劃施工中的鳥嘴潭人工湖舉辦「森活圈」植樹節活動，總統蔡英文、行政院長陳建仁、農委會主委陳吉仲、經濟部常務次長林全能等人出席，與居民及當地國小師生共同種下台灣原生樹種綠化湖區環境。

總統蔡英文致詞表示，面對全球極端氣候，政府除透過「前瞻水環境建設計畫」主動開發多元水源、強化水資源建設、強韌增加供水能力，也努力清淤、加速建置水源跨區調度聯通管線，更積極建設水利工程，期望大家一起努力，打造更有韌性環境，邁向永續台灣。

蔡總統說，透過「前瞻水環境建設計畫」開發多元水源，從2017年到現在，全國1天增加197萬公噸供水能力，目前持續施工的鳥嘴潭人工湖，規劃打造成全國最大的人工湖，未來完工每天可供25萬公噸水源給南投、彰化使用，中央也投入新台幣2億多元做好周邊交通。

總統表示，水利工程是國家百年大計，除鳥嘴潭人工湖建設，政府今年在疫後特別預算也編列141億元經費進一步強化各地農田水利工程，如配合鳥嘴潭工程，在烏溪周邊進行水圳工程，讓豐水期能取水、蓄水，枯水期穩定供水，讓各地有足夠水源供農業使用。

蔡總統表示，去年南部地區降雨量是過去30年新低，政府從去年8月提前啟動防旱、節水措施，從跨區調度水源、增鑿抗旱水井、加強灌溉管理，到落實產業節水，因應今年上半年水情考驗，避免水庫耗竭。

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總統蔡英文說，這陣子中南部水情吃緊，經濟部與地方政府密切合作，政府會全力調水、找水，也請民眾多節水、省水，一起挺過旱象，降低上半年水情對民生、產業用水影響；從水利基礎建設到跨區調度水源，每個環節政府全力以赴，為人民生活、產業繁榮努力。

改善沿海地層下陷等問題，水利署在南投縣草屯鎮打造鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源至6座人工湖蓄存，完工後每天可供應彰化、草屯民生用水25萬公噸，相當於90萬人每天用水量，提升中部供水穩定，去年起6大湖區中的A、B湖區陸續達成先行供水目標。（編輯：謝雅竹）1120312