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首頁 / 政治

美眾議員會晤蕭美琴 籲解決美台雙重課稅問題

2023/3/13 07:19
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（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席史密斯近日與駐美代表蕭美琴會晤，聚焦台灣安全需求及中國威脅。兩人也談到美台應積極克服雙重課稅問題，鼓勵台灣人在美投資。

共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）9日在國會山莊與蕭美琴會晤，史密斯辦公室會後公布兩人合照及會談內容。

史密斯表示，台灣是自由燈塔，是美國重要戰略夥伴，台灣支持人權，與美國享有共同價值與目標，和中國國家主席習近平殘酷獨權大相徑庭。他說，美國現在更需要與台灣人民站在一起，對抗中共政權日益升高威脅，不只對台灣，對美國國安亦是。

針對雙重課稅問題，史密斯說，台灣人在美投資需負擔的股息稅率為中國投資人的3倍，中國所獲待遇甚至優於美國盟友澳洲、韓國，「這不合理」。

史密斯表示，中國在美投資是個國安議題，中國投資人在戰略敏感地點附近收購農地；相較之下，台灣在美投資近400億美元（約新台幣1兆2450億元）興建半導體工廠，協助保護美國不受中國威脅。

他建議，華府應抑制來自中國的投資，鼓勵台灣投資，而非做相反的事。他呼籲美國財政部修改規定，避免台灣投資人遭雙重課稅。

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參院外委會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）本月初協同5位跨黨派參議員提出決議案，呼籲美台洽簽稅務協定，指台灣是美國重要經濟夥伴，台美企業卻遭雙重課稅，阻礙進一步投資機會。

史密斯也藉此機會感謝台灣，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）初期捐贈他的選區新澤西州30萬片醫療口罩。他指出，當時新澤西州個人防護設備嚴重短缺，他向台灣駐美代表處及駐紐約辦事處求助，很快就得到回應。（編輯：林憬屏）1120313

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