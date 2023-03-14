賴清德設宴邀請談團結 正國會力挺拚2024

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北14日電）明天將赴民進黨中央登記2024總統初選的副總統賴清德，今晚宴請正國會成員；立委陳歐珀、莊競程等人會後表示，全力支持賴清德登記黨內初選，帶領大家贏得2024選舉。

賴清德近期陸續邀各派系餐敘，晚間由正國會成員打頭陣。與會人士表示，總統府秘書長林佳龍、中常委陳茂松、前立委高志鵬、立委林岱樺、陳秀寳、陳瑩、蔡適應、陳歐珀、莊競程、吳琪銘等人出席副總統官邸晚宴，民進黨2024提名策略小組召集人潘孟安也與會。

陳歐珀會後轉述，餐敘氣氛非常好，大家都很清楚民進黨的使命就是守護台灣、團結勝選、實踐對人民承諾，大家肯定賴清德上任黨主席以來推動的黨務改革，正國會也支持賴清德參選2024。

陳歐珀表示，面對中國強大武力與侵略野心，台灣人民要提高警覺，2024絕對是台灣很重要的一次選舉，賴清德特別叮嚀大家一定要團結。

莊競程會後受訪指出，會中氣氛很好，大家展現團結，一致全力支持賴清德登記民進黨總統初選，帶領大家贏得2024選舉，總統勝選、立委過半。

莊競程提到，賴清德勉勵大家，民進黨的改革，要讓人民看到民進黨的清廉、理想及目標；如何讓人民相信、在2024選舉再取得人民信任，贏得總統跟立委選舉，這對國家安全很重要，也期許大家在黨改革過程，「我們都聽民意」。

吳琪銘說，面對2024選舉，賴清德希望大家團結，就像這次南投立委補選一樣，全黨團結才打贏選戰。

與會者轉述，賴清德表達希望自己登記後能順利被提名，未來每一位立委競選總部的成立，他能以總統候選人身分到場。

與會者轉述，大家在餐會中聊到，民進黨中執會近日通過「誠信條款」，屢遭國民黨批評，但其實在野黨的批評並不正確，因為民進黨以前就有任期1/2條款，而且誠信條款是要讓民進黨更進步，不是要去約束國民黨，請國民黨不要害怕。

與會者轉述，餐會中有人建議賴清德，未來若總統勝選，對於人才晉用要考慮多方面狀況，且後疫情時代要多注意民生議題，因為台灣中小企業眾多，受到很大影響。

與會者轉述，陳歐珀向賴清德建議，總統蔡英文推動的前瞻基礎建設計畫，有很多是地方的重大建設，希望賴清德當選總統後，進行中的案子能延續並且繼續推動。（編輯：謝佳珍）1120314