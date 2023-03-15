賴清德登記逢台宏邦交生變 凸顯兩岸議題嚴峻考驗

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北15日電）副總統賴清德今天完成初選登記，如無意外，將代表民進黨迎戰2024。學者分析，兩岸關係、美中台議題一定是2024總統大選主軸，可看成是賴清德強項，但也可能是包袱，牽動選舉勝敗。

民進黨總統初選登記17日截止，目前尚未有其他挑戰者，賴清德被看好代表民進黨出征2024。不過，要打贏大選，賴清德仍有多重挑戰，上午登記前，就傳出他曾造訪的友邦宏都拉斯將和中國建交，凸顯兩岸議題在這場大選中將佔據決定性因素。

賴清德在登記時雖未直接回應台宏邦交生變，但在發表談話時兩岸議題也佔了主要篇幅，批評中國文攻武嚇，不擇手段的外交打壓，還有大玩和戰兩手策略的種種威脅，台灣必須要團結拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命。

由於過去曾自我定位為「務實的台獨工作者」，賴清德參選2024的兩岸立場備受關注。先前有媒體披露，賴清德2月曾邀請親民黨、新黨背景的學者政要見面聆聽兩岸局勢意見。

事實上，賴清德參選態勢明朗後，即不斷表態將在兩岸外交延續蔡總統路線，去年出訪帛琉，詮釋台獨現在的意義是「台灣不屬中國一部分」。就任黨主席的首次談話，也強調務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，並將站穩蔡總統的「四個堅持」，之後甚至傳出可能將「四個堅持」納入黨綱，「蔡規賴隨」的用意明顯。

不過，民進黨過去的「抗中保台」，在兩岸情勢日益緊張下，引起不少民眾對戰爭的憂慮，賴清德微調為「和平保台」，強化「和平」意象，被解讀希望在兩岸議題上，開創出不同的面向。

東海大學政治系教授沈有忠接受中央社記者訪問時指出，賴清德曾自稱是「務實的台獨工作者」，被提早拿出來做文章，但這不是壞事，賴清德可以提早因應、化解。賴清德接下來挑戰在於，其台獨的印象是否會讓美國疑慮、是否會讓國民黨在議題攻防上塑造為把台灣推向戰爭邊緣的總統，必須有好的解釋與論述。

沈有忠認為，這是兩面刃，賴清德一方面要讓美國放心，但同時要說服黨內基本教義派、深綠支持者，就看賴清德如何在論述做平衡取捨。

他指出，兩岸關係、美中台議題一定還是2024總統大選主軸；這對賴清德「既是強項也可能是包袱」，強項是指，賴清德的台灣主體意識絕對不會被質疑，但若操作過頭，可能會被貼上把台灣推向戰爭的標籤。

沈有忠表示，民進黨從2020年總統蔡英文塑造「抗中保台」路線後，「保台」已經變成民進黨的標籤；賴清德提「和平保台」，和平的部分不需要主動說太多，因為和平是現狀，如果國民黨要在這議題攻防，對賴清德來說，就是見招拆招，待國民黨候選人出來後，才能進一步設定議題。

沈有忠說，兩岸議題上，台灣本來就是在美中之間相對被動的角色，賴清德「防守就好」，不要去刺激兩岸關係，而且也要看對手是誰，如果國民黨是侯友宜出線，侯友宜不嫻熟國際關係與美中關係，那時候再反擊就好。

總統蔡英文在2020大選拿下817萬張選票成功連任，民進黨在不分區立委選舉則斬獲481萬張政黨票，兩者約300多萬票的差距，被視為中間游離選票。黨內人士指出，內部民調顯示，年輕人願意為台灣而戰的比例還比4、50歲的人還高，賴清德必須在堅持台灣立場又能與國際合作、讓國際社會放心的情況下，把300萬中間選票開出來。

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民進黨立委林俊憲受訪時表示，賴清德的兩岸論述講得非常清楚，民進黨不論是蔡英文的四個堅持或是賴清德的和平保台，基本上都是台灣前途決議文的精神。

前民進黨秘書長羅文嘉日前接受媒體訪問時則表示，賴清德相對其他候選人，在國際視野上，已經站在領先位置，如果以賽跑比喻，賴清德已經跑在人家前面，只要好好跑，「維持小英路線的軌道跑」，基本上這方向就沒有大問題。（編輯：謝佳珍）1120315