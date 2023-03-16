新北議長反對傅崐萁入選策會 籲朱立倫再考量

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（中央社記者王鴻國新北16日）中國國民黨籍的新北市議會議長蔣根煌今天表示，希望國民黨主席朱立倫重新考量國民黨中央選戰策略會報人選，他只反對國民黨籍立法委員傅崐萁。

國民黨因應立委選舉成立選策會，成員包括傅崐萁、前台南市議會議長李全教等，引發外界爭議。

此外，國民黨籍的新北市長侯友宜疑不滿選策會部分成員背景，在社群網站臉書（Facebook）發文說，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現，黑金不能復辟。

部分國民黨籍新北市議員也在連署，「拒絕黑金政治影響政黨正常運作，無論是任何形式，黑金問題必須解決，不應存在任何政黨或國家，更不能綁架民主政黨的運作。我們必須堅定信心，貼近台灣主流民意，回應社會正向期待，走正派清廉的路，國民黨才有更好的未來。」

國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔表示，力挺蔣根煌及侯友宜訴求，希望黨中央重新考量名單，接軌主流民意。

國民黨籍新北市議員林金結說，顧及人民觀感，有爭議人士應勿涉入黨運作。反黑金是普世價值，尤其侯友宜是黨內最有希望勝選及最強母雞，希望黨中央重新考量選策會人選。

國民黨籍新北市議員葉元之表示，侯友宜應該不是針對國民黨，是對朝野政黨現況有反黑金期待，而侯友宜過去不對政治或敏感議題表態，這次發言似乎代表已做好選總統準備。（編輯：李明宗）1120316