馮世寬：陸官繼承黃埔精神　支持擴大建軍百年活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北16日電）多個退伍軍官社團傳將號召500名黃埔軍校校友赴中參加軍校99周年活動。退輔會主委馮世寬今天表示，在高雄鳳山現址的陸軍軍官學校繼承黃埔精神，退輔會除編列新台幣200萬元預算贊助建軍百年活動，也透露軍校校友總會向校友募款，支持擴大辦理。

立法院外交及國防委員會今天審查民國112年度中央政府總預算案附屬單位預算，關於國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金之作業基金，馮世寬列席委員會並備質詢。

無黨籍立委林昶佐詢問明年黃埔建軍百年，退輔會如何進行預算配置。馮世寬表示，除編列200萬元預算贊助黃埔建軍百年活動，也透露中央軍校校友總會理事長彭進明致函退除役官兵，鼓勵自主捐款擴大辦理。

有關退役軍官欲赴中一事，民進黨立委王定宇質詢時表示，中國當地所謂黃埔校友不是戰死就是投降，「根本沒學校，怎麼有校慶」。他指出，中國的黃埔相關學校聯繫管道直屬中共統戰部門，難以理解台灣國內退役軍官欲組團赴中。

民眾黨立委邱臣遠表示，真正正統的黃埔學校應在中華民國；國民黨立委游毓蘭呼籲勿忘軍校歷史；馮世寬指出，在高雄鳳山現址的陸軍軍官學校繼承黃埔精神。

民進黨立委何志偉詢問，中國持續奪取台灣正統性，明年黃埔建軍百年，退輔會是否有所準備。馮世寬回應，願意配合各部會研議方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，面對國軍近日傳出多起事件，國民黨立委江啟臣詢問退輔會認為該如何清查軍紀問題。馮世寬表示，自己與國防部長邱國正經常交流，邱國正被熟識的人稱「邱班長」，管理應該相當嚴謹。

民進黨立委林靜儀質詢提及日媒指台灣退役軍官赴中賣情資。馮世寬表示自己曾大膽假設「從日本媒體報導到現在發生的每一件事情都不是偶然，都不是巧合，可能後面還有陰謀」，但他也說，未來將盡可能與駐台外媒建立溝通管道。（編輯：蘇龍麒）1120316