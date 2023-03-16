更多編輯台推薦新聞：
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日
產經

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院：業者聯合哄抬蛋價最高罰5千萬 無理由囤蛋最重判3年
首頁 / 政治

第9次台日漁業委員會 台盼速就其他重疊海域協商

2023/3/16 16:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部今天表示，第9次台日漁業委員會已於13日到15日在東京舉行，除討論「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則之外，台灣也要求日方就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

外交部發布新聞稿指出，「台灣日本關係協會」與「公益財團法人日本台灣交流協會」13日至15日在東京舉行「第9次台日漁業委員會」，台方由台灣日本關係協會副秘書長范振國擔任團長，漁業署署長張致盛擔任主談人，海洋委員會海巡署及相關區域漁會派代表出席。

外交部指出，此次會議除討論「台日漁業協議」適用海域（包括八重山以北及特別合作海域）的漁船作業規則外，台灣亦要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部指出，另針對2023年漁季作業規則，會中雙方同意在達成共識前暫時使用2019年作業規則，同時基於台日漁業協議互惠合作的精神，儘速召開會議持續協商。

外交部指出，台灣與日本在2013年4月10日簽署台日漁業協議，以和平理性方式解決雙方長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，原則上每年召開一次會議，由台日兩國輪流主辦，成為雙方建立作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。（編輯：楊蘭軒）1120316

#外交部
#台日漁業委員會
#台灣日本關係協會
范振國
台日漁業委員會停開3年 本月將重啟
張致盛
行銷國產魚 漁業署聯手中市飯店推美食解除黃牌革新有成 百艘漁船落實卸魚申報獲表揚
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族