第9次台日漁業委員會 台盼速就其他重疊海域協商

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部今天表示，第9次台日漁業委員會已於13日到15日在東京舉行，除討論「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則之外，台灣也要求日方就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

外交部發布新聞稿指出，「台灣日本關係協會」與「公益財團法人日本台灣交流協會」13日至15日在東京舉行「第9次台日漁業委員會」，台方由台灣日本關係協會副秘書長范振國擔任團長，漁業署署長張致盛擔任主談人，海洋委員會海巡署及相關區域漁會派代表出席。

外交部指出，此次會議除討論「台日漁業協議」適用海域（包括八重山以北及特別合作海域）的漁船作業規則外，台灣亦要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。

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外交部指出，另針對2023年漁季作業規則，會中雙方同意在達成共識前暫時使用2019年作業規則，同時基於台日漁業協議互惠合作的精神，儘速召開會議持續協商。

外交部指出，台灣與日本在2013年4月10日簽署台日漁業協議，以和平理性方式解決雙方長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，原則上每年召開一次會議，由台日兩國輪流主辦，成為雙方建立作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。（編輯：楊蘭軒）1120316