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政院：業者聯合哄抬蛋價最高罰5千萬 無理由囤蛋最重判3年
首頁 / 政治

紓緩入營塞車 內政部：分流入營協調增加訓量

2023/3/16 16:29
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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部今天說，因受疫情影響，有停止徵集或減半徵集的情形，部分役男未能如期入營，為紓緩役男等待服役期間，已協調國防部縮短梯次間隔期間，並調增接訓單位訓量，以加速安排役男入營。

內政部透過新聞稿表示，每年6月間約有6至7萬名常備兵役男畢業等待服役，為紓緩役男等待服役時間，今年度優先入營申請，將從5月16日到6月15日開放受理；延緩入營受理從7月1日到12月29日止。

內政部說，如有入營緩急需求者，需在期限內到內政部役政署網站「役男入營時程申請系統」提出。另外，對於有服役後再出國就學等特殊原因，持有證明想提早入營者，也將協助儘速入營。

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內政部指出，因受疫情影響，有停止徵集或減半徵集的情形，導致部分役男未能如期入營。為有效紓緩常備兵役男等待服役期間，內政部已協調國防部檢視各收訓單位收訓容量、縮短梯次間隔期間，並調增接訓單位訓量，以加速安排民國111年畢業待徵役男儘速入營。

內政部表示，由於國內高等教育普及，大多數役男高中職畢業後，繼續就讀大專校院，造成上下半年可徵集人數比率懸殊。為平衡上下半年入營人數，對於19歲徵兵及齡未就學且無升學意願役男，役政署將儘快完成徵兵處理程序，並調控梯次流路與訓量，安排於上半年入營，讓既有訓量發揮最大效益。（編輯：林興盟）1120316

#內政部役政署
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