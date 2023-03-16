112年研發替代役開放申請 名額2600人

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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部今天表示，民國112年研發替代役開放申請，名額2600人，提醒93年次以前出生、且碩士以上學歷有意願申請的役男，儘速至「內政部研發替代役資訊管理系統」或研發替代役APP報名。

內政部透過新聞稿指出，役政署112年持續鼓勵各產業用人單位申請員額，進用理、工、醫、農、文、法、商等各領域役男，這次核定研發替代役用人單位中，主要有半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業。

內政部說，包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大產業廠商；另外，還有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構。

內政部表示，研發替代役制度從97年度實施至今，已有4萬多名役男在1700家以上用人單位服役，累計發表4951件專利、論文1萬237篇，每年為企業創造新台幣千億以上的產值，更有超過7成在役期屆滿後，選擇留任用人單位，延續個人職涯發展。

內政部說，想瞭解更多資訊，歡迎到「內政部研發替代役資訊管理系統」（https://rdss.nca.gov.tw），或加入研發替代役APP、內政部役政署服役大小事臉書粉絲專頁查詢。（編輯：蘇志宗）1120316