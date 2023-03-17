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陳耀祥列鏡電視瀆職罪他字案被告 NCC：尊重檢調

2023/3/17 20:29
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（中央社記者蘇思云台北17日電）台北地檢署日前將NCC主委陳耀祥列為他字案瀆職罪被告，國民黨團今天呼籲陳耀祥立即請辭。NCC表示，依法審查鏡電視案，尊重檢調機關依法列他字案辦理檢舉案，將配合辦理。

台北地檢署為釐清鏡電視執照申設是否涉及外力介入，日前將陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲陳耀祥應知所進退、立即請辭，靜候調查。

NCC今天晚間回應，作為獨立監理機關，依法審查鏡電視案，尊重檢調機關依法列他字案辦理前立法委員蔡壁如的檢舉案，這是司法偵查的正常程序，NCC配合辦理，外界毋須過度解讀。

NCC表示，媒體報導蔡壁如召開記者會後在立法院向法務部提出檢舉，但蔡壁如對NCC指控所使用的部分資料，是當時台北市勞動局長陳信瑜交付，因涉及刑法洩密罪，經檢舉後陳信瑜已遭正式起訴在案。

對於外界使用違法取得資料，意圖透過刑事偵查及媒體操作影響NCC審查鏡電視案件，NCC對此深表遺憾且無法接受。

NCC重申，經審慎討論後依法通過「鏡電視新聞台」申設案，後續鏡電視負責人變更，或是否違反相關附款等案件也依法審理當中，如檢調機關或其他單位有調查需求，也將配合辦理。（編輯：潘羿菁）1120317

#陳耀祥
#NCC
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