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因應水情挑戰 陳建仁：5年來投入逾1300億元

2023/3/18 16:48（3/18 17:01 更新）
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行政院長陳建仁（前右2）18日由經濟部長王美花（前右4）、民進黨立委蔡其昌（前右3）等人陪同，前往台中市和平區馬鞍壩視察大甲溪水情及發電情形，並聽取簡報，了解台中地區供水現況及節水調度等因應措施。中央社記者郝雪卿攝 112年3月18日
行政院長陳建仁（前右2）18日由經濟部長王美花（前右4）、民進黨立委蔡其昌（前右3）等人陪同，前往台中市和平區馬鞍壩視察大甲溪水情及發電情形，並聽取簡報，了解台中地區供水現況及節水調度等因應措施。中央社記者郝雪卿攝 112年3月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）行政院長陳建仁今天視察中部大甲溪水情時指出，因應水情挑戰，政府超前部署，過去5年前瞻建設投入逾1300億元，迄今全台每天可增近200萬噸的水源，抗旱能力更堅韌。

陳建仁今天由經濟部長王美花、台中市長盧秀燕、水利署長賴建信陪同，前往台中市和平區馬鞍壩視察大甲溪水情及發電情形，並聽取賴建信簡報，了解台中地區供水現況及節水調度等因應措施。

陳建仁表示，2021年台灣面臨百年大旱的嚴峻挑戰，當年5月底中部地區的德基、鯉魚潭水庫蓄水量僅分別剩1%、2%，因而實施史上最長的分區供水措施，感謝地方政府與中央政府攜手努力，做好超前部署、提前準備的工作，才能安然度過難關。

為打造一個更強韌的台灣，陳建仁指出，總統蔡英文上任後積極推動「前瞻基礎建設計畫」，其中在「水環境建設」方面，過去5年已投入超過1300億元，從下游的防洪治水、中游的開發水源到上游的水庫集水區保育，同時也強化區域支援功能，迄今全台每天可增加近200萬噸的水源，台灣水庫蓄水量及抵擋旱情的能力已較百年大旱時期更加堅韌。

陳建仁表示，大甲溪是台灣第4大河川，也是台中地區最重要的供水命脈之一，因此他今天特別前來視察中部水情與水資源供應情形。而行政院已於2021年核定「大安大甲溪聯通管工程計畫」，投入超過150億元經費，並於去年3月開工，也希望這項工程能夠如期如質完成，以強化中部區域水源調度與備援能力。

他還說，大甲溪沿線有多項水利設施，從最上游的德基水庫，往下有青山水庫、谷關水庫、天輪壩、馬鞍壩，最後為石岡壩，海拔落差1200公尺，所以一滴水會經過5次水力發電，最後蓄留下游堰壩，調配給民生、農業及產業使用，可說是「因民生用水而放水，在放水過程中發電」，非常好的安排。（編輯：黃世雅）1120318

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