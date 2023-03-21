更多編輯台推薦新聞：
銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：習近平出訪非和平使者 會蒲亭強化中俄關係才是主軸
首頁 / 政治

數位新南向論壇 賴清德：醫療產業合作要向外開拓國力

2023/3/21 11:11（3/21 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大肚山產業創新基金會21日在台中舉辦大肚山產業數位新南向論壇，副總統賴清德（左3）、總統府祕書長林佳龍（右3）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日
大肚山產業創新基金會21日在台中舉辦大肚山產業數位新南向論壇，副總統賴清德（左3）、總統府祕書長林佳龍（右3）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中21日電）副總統賴清德今天出席大肚山產業數位新南向論壇時表示，台灣共同打下醫療服務、ICT產業與精密機械的基礎，應該共同合作，不僅立足台灣也要走出去，開拓台灣的數位醫療國力。

大肚山產業創新基金會在台中舉辦「創新局與世界共好－智慧醫療前進海外新市場」大肚山產業數位新南向論壇，賴副總統、總統府秘書長林佳龍與大肚山產創基金會董事長施茂林等人皆出席。

賴副總統會中致詞時表示，大肚山是台灣製造業重鎮，也是製造業黃金廊帶，林佳龍擔任台中市長時成立大肚山產創基金會，一同解決產創發展需求與人才培育等問題，帶領團隊數位發展並往新南向推動。

賴副總統說，看到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球，也改變人類生活、經濟結構、消費方式甚至醫療服務型態，醫療行為在疫情之下更快速及緊密與ICT產業結合。

賴副總統舉例，過去醫療常被詬病掛號、門診與領藥時間長，但診間醫師看診、說明病情時間很短，5G時代透過視訊服務可以一一解決，大數據分析也提供更精準的診斷，再加上物聯網，服務又可以更廣，智慧醫療發展在台灣很成熟也很成功。

提到新南向發展，賴副總統指出，衛生福利部也與台灣醫界及產業形成團隊，到邦交國、新南向或其他國家去蓋醫院，在當地從事醫療服務，將台灣的醫療產業帶入，一同開疆闢土。

賴副總統強調，希望台灣幾十年來共同打下醫療服務、ICT產業與精密機械基礎，都應該共同合作，不僅立足台灣，也要走出去，開拓台灣的數位醫療國力。

林佳龍說，論壇聚焦醫材供應鏈、醫療智慧轉型與醫衛整合等新南向發展議題，也是後疫情時代智慧化數位醫療契機，希望讓新南向的藍海透過智慧醫療，讓台灣以國家隊航向世界，台灣不是只有半導體晶片，智慧產業都可以幫助許多國家，共創服務人民的品質與商機。（編輯：方沛清）1120321

副總統賴清德（圖）21日出席大肚山產業數位新南向論壇致詞表示，台灣幾十年來打下醫療服務、ICT產業與精密機械基礎，應該共同合作，不僅立足台灣，也要走出去，開拓台灣的數位醫療國力。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日
副總統賴清德（圖）21日出席大肚山產業數位新南向論壇致詞表示，台灣幾十年來打下醫療服務、ICT產業與精密機械基礎，應該共同合作，不僅立足台灣，也要走出去，開拓台灣的數位醫療國力。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日
總統府祕書長林佳龍21日出席大肚山產業數位新南向論壇致詞表示，希望新南向的藍海透過智慧醫療，讓台灣以國家隊航向世界。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日
總統府祕書長林佳龍21日出席大肚山產業數位新南向論壇致詞表示，希望新南向的藍海透過智慧醫療，讓台灣以國家隊航向世界。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日
#台灣
#林佳龍
#賴清德
林佳龍
賴副總統出席磐石會長交接 盼業界合作讓台灣更繁榮嘉縣馬稠後智慧園區開工 要實現數位淨零轉型
賴清德
呂孫綾宣布不投入立委選舉 全力挺賴清德選總統賴清德：少子化情況嚴重 政府要優先解決
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族