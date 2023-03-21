數位新南向論壇 賴清德：醫療產業合作要向外開拓國力

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大肚山產業創新基金會21日在台中舉辦大肚山產業數位新南向論壇，副總統賴清德（左3）、總統府祕書長林佳龍（右3）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日

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（中央社記者蘇木春台中21日電）副總統賴清德今天出席大肚山產業數位新南向論壇時表示，台灣共同打下醫療服務、ICT產業與精密機械的基礎，應該共同合作，不僅立足台灣也要走出去，開拓台灣的數位醫療國力。

大肚山產業創新基金會在台中舉辦「創新局與世界共好－智慧醫療前進海外新市場」大肚山產業數位新南向論壇，賴副總統、總統府秘書長林佳龍與大肚山產創基金會董事長施茂林等人皆出席。

賴副總統會中致詞時表示，大肚山是台灣製造業重鎮，也是製造業黃金廊帶，林佳龍擔任台中市長時成立大肚山產創基金會，一同解決產創發展需求與人才培育等問題，帶領團隊數位發展並往新南向推動。

賴副總統說，看到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球，也改變人類生活、經濟結構、消費方式甚至醫療服務型態，醫療行為在疫情之下更快速及緊密與ICT產業結合。

賴副總統舉例，過去醫療常被詬病掛號、門診與領藥時間長，但診間醫師看診、說明病情時間很短，5G時代透過視訊服務可以一一解決，大數據分析也提供更精準的診斷，再加上物聯網，服務又可以更廣，智慧醫療發展在台灣很成熟也很成功。

提到新南向發展，賴副總統指出，衛生福利部也與台灣醫界及產業形成團隊，到邦交國、新南向或其他國家去蓋醫院，在當地從事醫療服務，將台灣的醫療產業帶入，一同開疆闢土。

賴副總統強調，希望台灣幾十年來共同打下醫療服務、ICT產業與精密機械基礎，都應該共同合作，不僅立足台灣，也要走出去，開拓台灣的數位醫療國力。

林佳龍說，論壇聚焦醫材供應鏈、醫療智慧轉型與醫衛整合等新南向發展議題，也是後疫情時代智慧化數位醫療契機，希望讓新南向的藍海透過智慧醫療，讓台灣以國家隊航向世界，台灣不是只有半導體晶片，智慧產業都可以幫助許多國家，共創服務人民的品質與商機。（編輯：方沛清）1120321

副總統賴清德（圖）21日出席大肚山產業數位新南向論壇致詞表示，台灣幾十年來打下醫療服務、ICT產業與精密機械基礎，應該共同合作，不僅立足台灣，也要走出去，開拓台灣的數位醫療國力。中央社記者蘇木春攝 112年3月21日