台東擬赴中談釋迦檢疫 農委會：應回歸兩岸機制

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（中央社記者楊淑閔、李先鳳台北21日電）台東縣政府擬赴中說明檢疫規範，爭取恢復釋迦輸銷。農委會副主委杜文珍今天說，行程非由農委會核駁；檢疫諮商為公權力行使，應回歸兩岸農產品檢疫檢驗合作平台進行。

2021年9月20日起，中國暫停台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦銷往中國大陸受阻。台東縣太麻里鄉今天舉行農民節慶祝大會，農業處長許家豪向農民報告指出，副縣長王志輝原訂明天帶團前往中國，說明鳳梨釋迦外銷防疫規範，因為中央沒有核准行程，整個計畫大亂。

鹿野地區農會總幹事陳正笙表示，此事中央政府應該多考量，不要任意阻止鳳梨釋迦外銷中國計畫。釋迦果農也指出，這陣子大家都很辛苦，好不容易露出曙光卻又被阻擋，明明可以幫農民解決困境，不應該牽扯到政治。

對此，民進黨籍立委劉櫂豪說明，王志輝原訂22日率團到中國洽談鳳梨釋迦檢疫及外銷等相關事宜，行程有所改變，許家豪對外說是中央阻擋，這是扭曲、誤解。由於王志輝具公務人員身分，必須由移民署依規定審核，目前審核中，並未有中央阻擋情事。

杜文珍出席行政院農業委員會林務局舉辦的「111年度績優森林護管員暨監測志工表彰大會」時，接受媒體聯訪表示，農委會一直在努力拓銷農產品出口，除了中國大陸市場，也拓銷很多高端市場。

杜文珍並說，特別是在中國停止台灣釋迦輸入，農委會也持續拓銷出口市場中，針對台東縣政府希望赴中國大陸訪問，這個議題有兩個關鍵，一個是涉及檢疫諮商部分，須回歸「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台進行，因為檢疫諮商是公權力的行使。

其次，此行若是按照兩岸人民關係條例進行，申請及核駁的機關不是農委會，「所以這件事我們（農委會）沒有所謂同不同意」。

杜文珍重申，農委會樂見所有農產品市場繼續暢通，在國際規範底下順利進行。（編輯：管中維）1120321