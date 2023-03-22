何博文參選淡水區立委　跨派系立委議員相挺

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（中央社記者林敬殷台北22日電）放棄連任新北市議員的民進黨新北市黨部主委何博文今天召開記者會，宣布參選2024新北市第一選區立委。何博文表示，身為黨部主委，他不畏艱難，以實際行動展現團結凝聚的力量，期許2024總統立委雙贏。

何博文上午在台大校友會館召開「挺博文，進國會」記者會，包括沈發惠、林楚茵、趙天麟、王定宇、吳琪銘、陳歐珀等，跨派系及跨縣市的6位立委及12位議員共同出席這場記者會，展現全黨團結氣勢。

新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）現任立委為國民黨籍的洪孟楷，2020年立委選舉時，洪孟楷擊敗當時民進黨籍立委呂孫綾，何博文去年宣布放棄競選議員連任，意在參選立委的態勢明顯。

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何博文今天在參選聲明中，感謝呂孫綾及淡水區的民進黨籍新北市議員鄭宇恩相讓相牽成，強調自己一定全力以赴，結合各界力量，成功完成使命。

何博文表示，為爭取進入國會、為人民做更多服務，他毅然放棄議員連任機會，感謝過去10年來板橋鄉親對他的支持照顧，他也栽培年輕優秀世代接棒、繼續紮根板橋，但今天，他將繼續承載更大使命，為堅定守護台灣、建設北海岸全力打拚。（編輯：蘇龍麒）1120322