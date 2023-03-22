更多編輯台推薦新聞：
大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安
科技

大西洋孤島發現塑膠合成地質新構造 專家嘆令人不安

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張育成榮獲經典賽最佳陣容一壘手 大谷翔平投打入選
首頁 / 政治

蔡明彥：對岸至少有3單位接觸二膽上兵

2023/3/22 12:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北22日電）金防部二膽島陳姓上兵離營失聯，後來證實人在中國，金檢已發布通緝。國安局長蔡明彥今天在立法院表示，此案發生後，對岸至少有3個單位與陳姓上兵接觸，了解狀況，至於是哪些單位，因涉及情報來源他不便說明。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊志願役上兵陳嘉壎9日離營，金門地檢署17日以涉嫌違反陸海空軍刑法第39條、40條對陳嘉壎發布通緝，追訴時效20年。

國防部、國安局、海巡署及陸委會今天對立法院外交及國防委員會專案報告「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」，並備質詢。

民進黨立委何志偉關切，中國未大肆宣傳此事件，反而相對沉默，國安局如何分析，蔡明彥認為，上兵層級不高，且在部隊的職位為食勤兵，若中方過於張揚反而凸顯過度操作議題。

蔡明彥並指出，對岸至少有3個單位與陳姓上兵接觸，了解狀況；何志偉追問「哪3個」單位，蔡明彥表示涉及情報來源不便說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於遣返時程、據傳陳姓上兵不想回台、以及陸委會對遣返有幾成把握等問題，陸委會副主委詹志宏指出，就對岸來說陳姓上兵是涉偷渡罪嫌，因此可依照海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議遣返，但回不回台灣的決定權並非在陳姓上兵，而是對岸。

詹志宏表示，兩岸有固定司法程序可進行，例如去年5月有2名大陸人士分別偷渡到金門、台中，依程序進行後，今年1月才遣返，因此有一定的作業時間。（編輯：郭無患）1120322

#蔡明彥
#詹志宏
#何志偉
蔡明彥
蔡明彥：地緣政治複雜 整體大戰略須考量3因素宏都拉斯邦交生變 田中光：不到最後關頭不輕言放棄
詹志宏
陸委會：開放陸客來台旅遊關鍵在對岸兩岸恢復深圳南京等10定期航班航點 3/10起實施
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族