蔡明彥：對岸至少有3單位接觸二膽上兵

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（中央社記者游凱翔台北22日電）金防部二膽島陳姓上兵離營失聯，後來證實人在中國，金檢已發布通緝。國安局長蔡明彥今天在立法院表示，此案發生後，對岸至少有3個單位與陳姓上兵接觸，了解狀況，至於是哪些單位，因涉及情報來源他不便說明。

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊志願役上兵陳嘉壎9日離營，金門地檢署17日以涉嫌違反陸海空軍刑法第39條、40條對陳嘉壎發布通緝，追訴時效20年。

國防部、國安局、海巡署及陸委會今天對立法院外交及國防委員會專案報告「近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應」，並備質詢。

民進黨立委何志偉關切，中國未大肆宣傳此事件，反而相對沉默，國安局如何分析，蔡明彥認為，上兵層級不高，且在部隊的職位為食勤兵，若中方過於張揚反而凸顯過度操作議題。

蔡明彥並指出，對岸至少有3個單位與陳姓上兵接觸，了解狀況；何志偉追問「哪3個」單位，蔡明彥表示涉及情報來源不便說明。

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至於遣返時程、據傳陳姓上兵不想回台、以及陸委會對遣返有幾成把握等問題，陸委會副主委詹志宏指出，就對岸來說陳姓上兵是涉偷渡罪嫌，因此可依照海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議遣返，但回不回台灣的決定權並非在陳姓上兵，而是對岸。

詹志宏表示，兩岸有固定司法程序可進行，例如去年5月有2名大陸人士分別偷渡到金門、台中，依程序進行後，今年1月才遣返，因此有一定的作業時間。（編輯：郭無患）1120322