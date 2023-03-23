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布林肯：共軍2027年前將具備犯台能力

2023/3/23 02:50（3/23 07:23 更新）
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美國國務卿布林肯22日表示，他同意情報單位評估，認為共軍2027年前將具備犯台能力。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
美國國務卿布林肯22日表示，他同意情報單位評估，認為共軍2027年前將具備犯台能力。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）美國國務卿布林肯今天表示，他同意情報單位評估，認為共軍2027年前將具備犯台能力，美方積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式，而他是歷任國務卿中，簽署最多件對台軍售案的人。

布林肯（Antony Blinken）是上午在參院撥款委員會預算聽證會回應共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）提問時，做出以上表示。

拜登政府內閣官員今明兩天將前往國會山莊，為總額6.9兆美元的2024財政年度預算案進行說明。掌管外交的布林肯兩天有4場預算聽證會，今天先赴參議院方面的撥款委員會及外交委員會，明天再赴眾議院的外委及撥款委員會。

海格提詢問布林肯，同不同意美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上個月指共軍2027年前將具備犯台能力的發言。布林肯表示，他同意伯恩斯的評估。

海格提接著關切美國對台援助，表示2023財政年度國防授權法（NDAA）授權透過國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，但新年度僅增編1億1300萬美元FMF額度來因應「新興全球優先事項」。

根據預算案說明，增額讓國務院在因應新興外交政策優先事項上，能有更多彈性；台灣被列為優先夥伴之一。

布林肯回應指出，FMF只是工具之一，美方積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式。他說，過去10年來，國務院通知國會對台軍售總額達近400億美元，光從2019年至目前就有210億美元，而他是歷任國務卿中，簽署最多件對台軍售案的人。

布林肯也讚許台灣大舉增加國防預算，能有額外資金添購防衛必要軍備。

為促進美國全球利益，因應中俄挑戰，國務院及美國國際開發總署（USAID）2024財政年度編列631億美元預算，比上年度增加約27億美元，其中印太區域預算增幅達18%。

針對美中戰略競爭，新年度將投入20億美元，作為戰略硬體基礎建設資金，反制中國一帶一路計畫；另編20億美元強化印太經濟體，協助盟友對抗中國掠奪性行為。在支持烏克蘭部分，將投入17億美元，協助烏克蘭贏得戰爭。（編輯：陳正健）1120323

#布林肯
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