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民進黨迎戰2024 新增發言人林楚茵卓冠廷

2023/3/23 11:26（3/23 15:46 更新）
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民進黨祕書長許立明（左2）23日公布2名新任發言人林楚茵（右2）、卓冠廷（左），再加上原發言人張志豪（右），強化空防戰力。中央社記者葉素萍攝 112年3月23日
民進黨祕書長許立明（左2）23日公布2名新任發言人林楚茵（右2）、卓冠廷（左），再加上原發言人張志豪（右），強化空防戰力。中央社記者葉素萍攝 112年3月23日
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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨秘書長許立明今天公布2位新任發言人，不分區立委林楚茵、新北市議員卓冠廷，增強中央黨部發言陣容，強化空防戰力。許立明說，再加上原發言人張志豪，3位都是即戰力，進行議題快速攻防。

民進黨中執會昨通過總統初選參選人賴清德資格審查，全黨備戰2024。

民進黨秘書長許立明今天召開記者會，除了新聞部主任張志豪繼續兼任發言人外，新增2位發言人林楚茵與卓冠廷，邀中央、地方民代增強中央黨部發言陣容，也強化空防戰力；他說，呼籲全黨團結一致，捲起袖子作伙打拚。

許立明表示，3位發言人各有分工，針對相關政策及議題將協同作戰，配合副秘書長黃建嘉協防分工，林楚茵有台中第2選區立委補選空戰經驗；卓冠廷曾是全台最年輕的直轄市政府新聞局長，現在是新北市議會黨團幹事長，將協防新北市及地方議題；再加上曾擔任新北市議員的張志豪，3位都是即戰力，進行議題快速攻防。

林楚茵說，今天正式上工，她的發言會真憑實據回應，清楚傳達民進黨的政治理念；卓冠廷則表示，他的手機24小時不關機。（編輯：蘇龍麒）1120323

#林楚茵
#卓冠廷
#許立明
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