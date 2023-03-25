陳唐山談台宏邦交 重申安倍「四方安全對話」抗中

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（中央社記者劉千綾台北25日電）宏都拉斯擬與中國建交，前外交部長陳唐山今天表示，中國長期在外交上打壓台灣，用金錢利誘台灣邦交國；他呼籲，應重視已故日本前首相安倍晉三提出的「四方安全對話」，團結民主陣營，使中國不敢輕舉妄動。

陳唐山今天出席安倍紀念影像展開幕記者會時受訪表示，中國一直以金錢引誘，挖走台灣的邦交國；台灣則是和理念相近的國家交往，以民主自由理念維持邦交。

陳唐山指出，習近平3度連任中共總書記後，野心更加明顯，而安倍生前提出日本、美國、澳洲及印度參與的「四方安全對話」（Quad），此刻更應團結起來，壓制中國攻打台灣的野心，使中國不敢輕舉妄動。

面對中國戰狼外交，陳唐山表示，國際社會已意識到中國的威脅，隨著台美、台日關係日漸緊密，國際潮流跟著改變，因此會團結起來維護自由民主陣營。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率領逾150人訪團今天抵台，陳唐山針對台歐關係指出，以前歐洲對台灣不太了解，但捷克曾是蘇聯成員國，亦曾遭遇極權統治，面對俄烏戰爭和台海緊張情勢，捷克更清楚要把台灣守住的重要性。

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同場出席活動的黑熊學院院長沈伯洋表示，台日之間文化、民間互動本就頻繁，但是安倍透過由上而下的政治力量運作，更進一步藉政治力量促成台日關係緊密。

沈伯洋指出，他日前在日本旅遊時，看到書店一整櫃討論日本台灣中國之間關係，以及若開戰後的影響等書籍，顯現安倍提出「台灣有事，就是日本有事」，對台日人民影響深遠，台灣的戰略地位也因安倍的論述而提升。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120325