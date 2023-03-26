台宏斷交 民進黨籲國民黨共同向中共提出嚴正抗議

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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨今天說，宏都拉斯政府宣布與台灣斷交並與中國建交，民進黨嚴正譴責中共挖邦交國行為，台灣人將更加團結展現韌性；民進黨也呼籲國民黨，共同向中共當局提出嚴正抗議，展現捍衛台灣權益的決心與毅力態度。

民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬今天透過新聞稿發表5點聲明，她說，第一、宏都拉斯政府漠視台灣長年援助合作成果與台灣善意，輕信中國的建交承諾，嚴重傷害兩國人民長期建立的情感，民進黨深表遺憾。

她說，第二、中國透過外交手段試圖孤立台灣、奪取台灣邦交國，不僅得不到台灣人民認同，更無助兩岸關係推進，也無法贏得國際社會尊重。中國政府公然以金援利誘方式與宏國建交，在國際做了最錯誤示範，對於中國政府行為，民進黨不以為然並嚴正譴責。

第三、她表示，國民黨高層接連率團訪中，前總統馬英九也即將赴中國，民進黨要提醒國民黨，中國政府從未放棄打壓台灣外交生存空間，也從未放棄武力犯台，在與中國交流過程，國民黨不該一再站在台灣利益及民主自由價值的對立面，對國際釋放錯誤訊息。

第四、謝佩芬說，在台灣遇到外交困境嚴峻時刻，許多邦交國元首、美國行政部門及國會友人積極為台灣發聲，日本外務大臣林芳正公開表示，曾多次對宏國政府傳達日方的想法，重申台灣與日本共享基本價值觀，是極為重要的夥伴及友人。

謝佩芬表示，昨日捷克眾議長艾達莫娃更率160多人訪台，以行動展現對台灣的友好，民進黨在此表達誠摯感謝。多年來台灣人雖面對外交困境，但台灣無懼挫折，將持續深化與理念相近的民主國家之間的夥伴關係，共同面對全球威權主義擴張的挑戰。

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第五、謝佩芬指出，面對中國政府打壓，台灣人將更團結並齊心展現台灣韌性。宏國政府表示只承認一個中國，中國政府是代表全中國的唯一合法政府，民進黨要再度重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並呼籲中共當局應正確理解台灣人捍衛民主自由的主流民意，對台灣採取外交孤立，完全無助兩岸關係的正向發展。

民進黨並呼籲國民黨，共同向中共當局提出嚴正抗議，展現捍衛台灣權益的決心與毅力態度，才是捍衛中華民國台灣主權的積極且正確作法。（編輯：潘羿菁）1120326