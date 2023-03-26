備戰立委選舉 藍營第一階段提名最快本週展開

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨備戰2024立委選舉，第一階段提名領表登記已截止。黨務人士今天表示，僅1人登記的選區，已確定會提名，但依流程仍須送中央提名委員會及中常會通過，最快可望在29日中常會完成提名。

另外，由於國民黨近期內部出現台北市議員徐巧芯、徐弘庭等青壯派喊出世代交替口號，目前國民黨所掌握的21席現任立委選區，其中有6個選區確定出現挑戰者，包括台北市第7、第8選區、新北市第11選區、桃園市第5選區，以及新竹縣第1、第2選區。

國民黨備戰明年立委選舉，將分3階段完成提名，其中第一階段提名的領表登記已在24日截止。根據國民黨統計，第一階段提名的19個選區中，有4個選區超過2人登記，需要進行協調或初選，其餘15個選區則僅有1人登記。

黨務人士指出，僅有1人登記的選區，雖已確定會提名，但根據提名流程，還是要先送「中央提名委員會」審查，再送交中常會通過後，才算正式完成提名。亦即，如果提名委員會在本週中常會前有開會審查，第一階段僅1人登記的選區，最快就可在29日的中常會上通過，完成提名。

國民黨日前表示，第一階段提名的選區，如果該選區僅有1人登記，3月29日即可提報中常會提名；如果選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報中常會核定。

面對2024大選，國民黨除力拚重返執政，也希望能爭取立委席次過半，而國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧及徐弘庭等青壯派，近期也喊出世代交替口號，表態有意投入明年立委選舉，讓藍營內部2024立委提名瀰漫煙硝味。

根據盤點，目前國民黨所掌握的21席現任立委選區中，其中有6個選區確定出現挑戰者，包含已完成登記的台北市第7選區（信義、松山區）有台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰；台北市第8選區（文山、中正區）有台北市議員徐弘庭挑戰現任立委賴士葆。

還有新北市第11選區（新店區）也有現任議員劉哲彰挑戰現任7連霸的立委羅明才；桃園市第5選區（龍潭、平鎮區）現任立委呂玉玲，將面對議員黃敬平、舒翠玲的挑戰。

另外，長期屬於國民黨優勢選區的新竹縣，目前現任的國民黨立委林為洲、林思銘也將面對黨內的挑戰。新竹縣第1選區的林為洲，將對上去年重返國民黨的前立委徐欣瑩，而徐欣瑩曾在2012立委選舉拿下全國第一高票，當選新竹縣立委；新竹縣第2選區的林思銘，則將面對前縣議員杜文中。

黨務人士表示，現任選區出現多人挑戰，按制度就是先進行協調是否共推一人，如果協調不成，才會進入初選，而依照初選辦法規定，黨員投票與全民調比例各占3成與7成，但如果候選人之間有共識採取全民調，就採行全民調。

國民黨目前在立法院113席立委中只拿下37席，其中區域及原住民立委為24席，不分區立委13席。（編輯：蘇志宗）1120326